El ascensor de urgencias pediátricas del Materno lleva roto un año, según UGT

Hace más de uno año que no funciona el ascensor de urgencias pediátricas del Materno Infantil, un elevador de uso exclusivo para pacientes y trabajadores que comunica urgencias con la unidad pediátrica de manera inmediata y que aún no se ha arreglado, según el sindicato UGT.

Desde entonces, los menores que requieren pasar a la UVI o subir a planta lo hacen a través del ascensor genérico que utiliza cualquier persona que acude a las instalaciones. Un ascensor que debe ser desalojado para trasladar al menor, con la demora de tiempo que pueda conllevar la espera y las paradas programadas con anterioridad. «Si está ocupado el ascensor tiene que ser desalojado y no todo el mundo lo entiende», puntualiza el sindicato. UGT desconoce por qué hasta ahora no se ha solucionado este problema y asegura que cuando han preguntado sobre el tema a la gerencia hospitalaria siempre aplazan la solución para más adelante, sin especificar fechar alguna. «Pensamos que son problemas presupuestarios porque no encontramos otro encaje», explican.

El problema se remonta para UGT a marzo de 2017 cuando, según insisten, es el momento en el que dejó de prestar servicio el ascensor. La inspección técnica periódica emitida por la Delegación de Industria se llevó a cabo en marzo de 2017, en concreto el día 9, con un dictamen desfavorable a raíz de cinco «defectos graves». El sindicato aseguró que incluso se «sospechó» de que no tuviera reparación posible y que la solución pasara por cambiar parte de la cabina y el cableado. Sin embargo, nadie les ha detallado nada más al respecto a partir de aquel momento y desconocen cuáles son las razones para esa «ocultación de información».

«La demora en el traslado del niño que tiene que ir a la UVI repercute en el niño. Además, los profesionales también tienen esa inquietud, esa angustia porque ven que tienen muchas dificultades en su día a día y hay que dar la voz de alarma», explicaron. Una situación a la que ahora se suma un hándicap más para poder solventarlo. Y es que, con fecha del 1 de mayo, los que hasta entonces eran directora de gestión del Hospital Regional, Carmen Gracia, y el subdirector de Infraestructura y Confortabilidad, Ignacio García, han cesado en sus funciones, dos cargos de los que dependían este tipo de asuntos. A falta de saber los nuevos nombres al frente de dichas carteras, el sindicato alegó que «esto hace más difícil saber cuándo se va a reactivar la solución del ascensor. Mientras tanto, el ascensor lleva fuera de servicio más de un año.

El hospital, por su parte, aseguró ayer que el Hospital Materno Infantil tiene «siempre disponible un ascensor, tanto en el área de Maternidad/Ginecología como en Pediatría, bloqueado por el personal sanitario para las situaciones de urgencias; por lo que la movilidad vertical está totalmente garantizada en cualquier caso».

Respecto a la avería de un ascensor –de los 18 existentes–, matiza el centro, del Hospital Materno Infantil a la que alude el sindicato UGT, la dirección del centro informó de que «en junio se recibirán desde Alemania las piezas de la maquinaría de maniobra y grupo tractor de ese elevador, que ha habido que fabricar de forma específica para este aparato».