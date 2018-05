Llega al Puerto de Málaga el crucero de expediciones antárticas ´Island Sky´

El Puerto de Málaga ha recibido este viernes la primera visita del crucero 'Island Sky', procedente de Cartagena y que destaca por estar especializado en cruceros de expedición a la Antártida. Este buque, que cuenta con 90,6 metros de eslora y una capacidad máxima para albergar a 114 pasajeros, está enfocado al público australiano, más cercano al Polo Sur.

El buque ha estado atracado en la Terminal del Palmeral hasta las 16:30 horas, momento en que partió hacia Sevilla, tras remontar el río Guadalquivir.

Con motivo de esta primera escala, representantes de la Autoridad Portuaria, el Área de Turismo del Ayuntamiento de la capital, la sociedad Cruceros Málaga y la Asociación de Consignatarios de Buques han celebrado el tradicional intercambio de placas conmemorativas con el capitán del buque en una recepción celebrada a bordo, con el apoyo y la colaboración de Pérez y Cía., empresa consignataria del mismo.



Cuatro cruceros hoy en Málaga

Junto al 'Island Sky', el Puerto de Málaga recibió este viernes otros tres buques de crucero para realizar escala, como son el 'Mein Schiff 5', el 'Rapsody of the Seas' y el 'Seven Seas Explorer', desembarcando un total de 5.700 pasajeros en la ciudad.

El 'Mein Schiff 5' es uno de los dos más grandes de los buques que han recalado en Málaga este viernes, con 293,6 metros de eslora y 2.506 pasajeros. La llegada a Málaga se produce tras cruzar el Atlántico procedente de Martinica, al terminar la temporada de cruceros en el Caribe. El barco pasará 10 horas en Málaga, saliendo a las 18.00 horas con destino a Cartagena.

Al medio día el Puerto de Málaga recibió el 'Rhapsody of the Seas', con 279 metros de eslora procedente de Mallorca y 2.417 pasajeros a bordo, que están en la ciudad hasta las 21.30 horas. A esa hora parte en dirección a Cádiz.

Por último, el Seven Seas Explorer, de 223 metros y 754 pasajeros, llegó a las 8.00 horas procedente de Alicante. Está hasta las 23.00 horas y es uno de los barcos de alto nivel que está llegando a la ciudad en esta temporada de cruceros.