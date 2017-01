"¿Soñar con ganar una Champions y un Mundial? Me marco una meta y eso no me lo quita nadie"

Peñaranda tiene un sueño. Y además de llegar a hacer algo grande en su carrera como profesional, quiere también dar alegrías deportivas a su país. El venezonalo asegura que tiene marcadas como metas ganar una Champions y también un Mundial. Por el momento, Venezuela no estará en Rusia 2018. Deberá esperar.

Hay una generación de jugadores venezolanos muy prometedora. ¿Se ven haciendo algo grande?

Sí, la verdad es que para eso estamos trabajando. El «profe» está convocando a jugadores jóvenes para que vayan ganando experiencia de cara a la próxima eliminatoria. Y lo que cada jugador quiere es clasificarse para el Mundial. Es lo que todos queremos, darle una alegría a nuestro país, que tanto se lo merece.

Comentó en alguna entrevista que su sueño es conseguir una Champions y un Mundial con Venezuela. ¿Un sueño muy ambicioso, no?

Sí (risas). Sí es complicado, pero nada es imposible. Yo me marco una meta y eso no me lo va a quitar nadie. Ahora con el Mundial de 48 selecciones...