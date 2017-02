Los peñistas del Málaga CF protestan ante los últimos arbitrajes

La Junta Directiva de la Federación de Peñas Malaguistas ha expresado en un comunicado su malestar ante los últimos arbitrajes sufridos por el Málaga CF y en especial arremete contra la labor del colegiado Vicandi Garrido en el empate de este domingo en Villarreal (1-1).



"Somos conscientes de la dificultad que tiene arbitrar un partido de fútbol y máxime en la élite, donde todos los focos mediáticos están puestos sobre los mismos y donde cualquier error arbitral puede llegar, en tiempo real, a cualquier rincón del planeta, generando el pertinente debate", manifiesta este colectivo.



"Pero hay actitudes que no podemos pasar por alto y una de ellas es el arbitraje del señor Vicandi Garrido. Un colegiado debe guardar unas mínimas normas de respeto, como juez que se le presupone ser, en el cometido de su función, y la actitud mostrada por él dista mucho de ese mínimo respeto exigido", se argumenta.



Los peñistas lamentan que el árbitro haya sido captado "riéndose, literalmente, de los jugadores del Málaga Club de Fútbol, mientras mostraba tarjetas injustas a los mismos". Agregan que no sirve la premisa de "unas veces te dan y otras te quitan", al entender que no se corresponde a lo sucedido en las últimas jornadas.



"Los últimos arbitrajes recibidos nos han mermado de un buen número de puntos que nos permitirían tener una clasificación más desahogada, pero volmemos a repetir, que nuestra indignación y protesta, se centra más en la actitud que en la aptitud", argumenta el comunicado público.