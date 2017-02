Vicandi Garrido evita un premio mayor

La palabra es impotencia. Difícil de explicar la actuación de Vicandi Garrido en la segunda mitad del partido, muy difícil. El colegiado vasco decidió que el conjunto blanquiazul no tenía que llevarse tres puntos más que merecidos en Villarreal y se inventó un penalti sobre Sansone, minutos después de no señalar uno claro sobre Charles, que propició el empate de los castellonenses. El propio delantero blanquiazul había adelantado en la primera parte a un Málaga que se quedó sin el premio a uno de los mejores encuentros de la temporada.

El conjunto blanquiazul cuajó una de las mejores primeras partes de toda la campaña en una de las plazas más complicadas y ante uno de los equipos que mejor fútbol propone en esta Liga. Los del Gato Romero entraron de forma inmejorable al choque, bien plantados atrás y atrevidos en ataque, y el premio no tardó en llegar. Trece minutos tardó el conjunto blanquiazul en Villarreal tras un gran cabezazo de Charles a un buen centro de Rosales.

El encuentro avanzaba y el Málaga, dentro del lógico sufrimiento, resolvía una y otra vez las acometidas de los atacantes rivales. Los Sansone, Adrián, Soriano y compañía se estampaban una y otra vez contra la muralla blanquiazul y un buen Kameni, que evitó la igualada antes del ecuador del choque.

Pero hay veces que no se puede y otras que no te dejan. El Málaga siguió valiente y salía a la contra cada vez que su rival le dejaba.

Manejaba el marcador y el tiempo y el partido pudo quedar resuelto en el minuto 55. Charles cabeceaba mientras era claramente agarrado por Trigueros a un metro del árbitro y sin nadie que obstaculizara su visión, pero el colegiado de Portugalete no concedió la pena máxima y amonestó al brasileño y a Camacho por protestar.

Pero lo mejor está por llegar? Solo seis minutos más tarde, Vicandi Garrido se inventó un penalti sobre Sansone que transformó Bruno Soriano para igualar el choque ante la incredulidad de los jugadores blanquiazules. Esto no se puede permitir en "la mejor liga del mundo".

Pese a ello, los del Gato Romero lo siguieron intentando y, en el tramo final, tras la expulsión de Roberto Soriano por roja directa y la entrada de Jony, que dio aire fresco por el costado derecho, lo intentó hasta el final y dispuso de varias ocasiones de gol, pero un inmenso Asenjo lo evitó. También Kameni evitó el triunfo local sobra la bocina con un paredón ante Castillejo.

Buen punto que suma el Málaga en Villarreal, cualquiera lo hubiera firmado antes del choque, sin embargo, los blanquiazules regresan para la Costa de Sol con cara de tontos y con la sensación de que Vicandi Garrido les privó de una victoria vital para cambiar la dinámica de las últimas semanas y sumar tres puntos de oro.

El Málaga alcanza los 23 puntos y se separa de los puestos de descenso en 10, a la espera de lo que hagan Granada y Sporting en sus encuentros. Toca seguir remando, no hay otra.