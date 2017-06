Baysse arroja luz sobre su futuro: "El Málaga realmente muestra interés"

Paul Baysse es uno de los hombres que acapara las miradas estos días en el malaguismo. Y es que el zaguero francés es de los pocos nombres que han tomado cierta ventaja para recalar en Martiricos, pese a que el propio jugador anunció días atrás que aún no se había comprometido con nadie por medio de un tuit.

Sin embargo, Baysse concedió ayer una entrevista a «Radio Montecarlo» donde arrojó algo más de luz sobre su futuro. Y todo hace indicar que, salvo cambio radical en los acontecimientos, acabará teñido de blanquiazul para las tres próximas campañas.

El francés, que queda libre tras acabar contrato con el Niza, desveló que tendría que haber venido a Málaga a principios de semana, pero que el fallecimiento de un familiar lo impidió. «Tenía que ir a visitar las instalaciones del Málaga a principios de semana pero se produjo la muerte de mi abuela. Tuve que ir rápidamente a Burdeos y lo puse todo en stand by. No he tenido la cabeza en eso estos últimos días», advirtió.

«El Málaga es uno de los clubes que realmente muestran interés y están dispuestos a dar el siguiente paso para seguir adelante», comentó Baysse, que también cuenta con el interés del Bursaspor turco, el Olympique de Marsella francés y el Eibar, según apuntaron en el citado medio.

«Esta es la primera vez que iríamos al extranjero, no tenemos miedo y me siento listo, pero hay que saber a dónde voy. En el Málaga iba a ver las sensaciones en el club, el centro de formación, el estadio, la ciudad, los niños en el colegio...», reiteró el jugador, que aguarda acontecimientos.

«Hay clubes interesados, y no está mal en el extranjero. Francia, concretamente, me han dicho que están interesados algunos clubes, pero habría que esperar una salida o llegada de un entrenador... Hay diferentes razones. Hay clubes en el extranjero y en particular en España, que están listos para moverse a toda marcha y nosotros también estamos listos... Quiero prepararlo con el club», finalizó el central, al que se le espera la semana que viene en Málaga para que conozca las instalaciones y supere los exámenes médicos. El objetivo del club es cerrar cuanto antes la contratación del central, que tiene varios equipos detrás muy interesados.