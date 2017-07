Adrián: "El Málaga es uno de los clubes bonitos de la Liga"

Adrián González ya viste de blanquiazul. El segundo fichaje oficial del Málaga CF de este verano tras Paul Baysse ya ha posado ante los medios en el restaurante "El Columpio" y ante la afición en el Campo Municipal Pedro Berruezo (Juval). Además, también ha dejado sus primeras impresiones como jugador malaguista. Una puesta en escena en la que ha mostrado su entusiasmo por recalar en el Málaga CF y también donde ha abordado su relación con su padre, el entrenador blanquiazul.

"Tiene muchas cosas el proyecto del Málaga. Siempre he visto desde fuera con admiración al Málaga. Es uno de los clubes bonitos de la Liga. Ése es el principal atractivo para mí. Mostraron mucho interés desde el principio, desde que se pusieron en contacto conmigo. Eso fue muy importante para mí", dijo en primera instancia.

Adrián ha sido preguntado por la relación con su padre y si cambiará. "La relación en lo personal con mi padre va a cambiar mucho. Pero lo vamos a llevar de la mejor forma que podemos llevar esto. Ya he dicho anteriormente que mi padre para mí ha sido un apoyo muy importate en lo personal y ahora lo tendré que ver con otros ojos. Nos juntamos con los mismo objetivos pero está claro que la situación ha cambiado", afirma. "El problema, si lo hay con que mi padre sea el entrenador, lo van a tener otros. He demostrado como futbolista lo que puedo dar al equipo", dijo al ser de nuevo preguntado por ello.

El centrocampista ha asegurado que le gusta jugar cerca del delantero. "Siempre me he sentido más cómodo detrás del delantero. He jugado en varias posiciones pero donde más me divierto es detrás del delantero", ha argumentado.

Y en la plantilla blanquiazul hay muchos jugadores con los que ha coincidido. "Con Keko tengo una relación muy buena. Hemos hablado mucho durante estos años y estoy bien informado del Málaga. También conozco personalmente a Luis Hernández, coincidí con Recio en la playa y estuvimos hablando un poco de todo. La adaptación va a ser fácil y va a ser buena".

Adrián ha explicado también cómo se ha gestado su fichaje. "Fueron rápidos en ponerse en contacto conmigo, casi a principios de año. Todo se cerró más rápido de lo que pensaba. Cuando vi la posibilidad lo vi con muchas ganas, con muy buenos ojos. En ese sentido estoy contento".

Y por último, el madrileño ha hablado de sus objetivos en el Málaga CF, tanto colectivos como individuales. "Colectivo, intentar mejorar lo de la temporada pasada. Es bueno quedar entre los diez primeros pero hay que intentar mejorar. Intentar mejorar los números del año pasado en el plano personal. Soy un hombre de club y quiero ayudar en otras facetas que no sean solo las deportivas", ha dicho.

El director deportivo, Francesc Arnau, también ha abordado el fichaje de Adrián, cómo se fraguó su fichaje y lo que puede aportar al Málaga CF. "Tenemos una lista y Adrián estaba arriba. Son unos números muy importantes para un jugador de Primera División. Tenemos que pensar que hemos perdido un poco de jugadores veteranos, que hacían grupo y daban identidad. En la plantilla hacen falta jugadores de más edad para suplir esto. Firma por 3 años y un cuarto opcional por partidos jugados. Esperamos que sea un hombre de club. Nos interesamos sobre el mes de enero y fuimos avanzando. Hubo un cambio de dirección con la llegada de Míchel. Míchel sabrá estar en su sitio y él como jugador, también. Sé que no habrá ningún problema".