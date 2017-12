El uno por uno del Málaga CF - Levante

El mejor del partido...

ROBERTO, ENORME (9)

Tuvo que intervenir en una sola ocasión, pero ¡vaya parada! En el descuento, tras una contra del Levante, Nano Mesa se planta solo ante el madrileño, que se luce para salvar al Málaga de una derrota que se antojaba segura.

ROSALES, DEFENSIVO (7)

El venezolano se mostró muy firme en tareas defensivas, hasta el final que el Málaga dejó más espacios cuando se fue a por el partido. Le ganó siempre a su par y contribuyó a dejar la portería a cero. Poca presencia en ataque.

LUIS HERNÁNDEZ, MEJORADO (7)

Salvo algún error aislado, por fin vimos al Luis Hernández seguro del pasado. Estuvo providencial al corte en los minutos finales del partido y fue clave para que el Málaga no recibiera goles en la noche de ayer. Vio la cuarta amarilla del curso y tendrá que medir en partidos venideros.

BAYSSE, SEGURO (8)

El francés cuajó su mejor actuación del curso. Fue otro jugador completamente diferente del que hace dos semanas hizo aparición ante el Deportivo. Seguro, sin quemarle el balón en los pies y poderoso por arriba. Ojalá se mantenga.

DIEGO GONZÁLEZ, MÁS QUE CORRECTO (8)

Lateral izquierdo por circunstancias, el gaditano pasó la papeleta con nota. Defendió bien y se incorporó al ataque con peligro. Gozó de las dos más claras del equipo.

RECIO, VOLUNTARIOSO (6)

El capitán sacó toda la garra y el corazón para suplir la falta de fútbol del equipo. No fue su mejor día, pero siempre da la cara y eso en este Málaga ya es mucho.

ADRIÁN, CANSADO (6)

Es el jugador que más emplea Míchel en los últimos meses y se nota el desgaste. Ayer le faltó gasolina en la segunda parte y cometió algún fallo en el pase impropio de él.

KEKO, SACRIFICADO (6)

Sigue en la encrucijada de buscar su mejor versión, pero no termina de conseguirlo. No se esconde y aunque se le nota con ansiedad, el madrileño se vacía. Le falta tomar buenas decisiones en el último pase.

CHORY, POLIVALENTE (6)

Míchel lo empleó de extremo y de media punta, pero no tuvo el peligro de otros partidos.

ROLAN, ASUSTADO (4)

El uruguayo no es el mismo que maravilló antes de su lesión. Da la sensación de que juega para no lesionarse, sin la intensidad de antes. Quiere pero parece que no puede y su aportación a ese equipo se antoja vital.

PEÑARANDA, SACRIFICADO (4)

Otro que ha bajado su rendimiento en las últimas semanas. Le falta chispa y más clarividencia en los últimos metros. Un disparo raso pegado al palo en la primera parte fue toda su aportación, más allá de chocar y pelearse con todos los defensas como de costumbre.



Desde el banquillo...

Borja Bastón (3) Míchel le dio 30 minutos para que buscase el gol, pero ayer no fue el héroe del día del Deportivo. Muy flojito.

Ontiveros (4) Intentó hacer la guerra por su cuenta, pero la bien ordenada defensa del Levante no le dejó actuar. Muy individualista.

Juanpi (2) Salió al campo con muy poca tensión y perdió un balón en el descuento que dejó solo a Nano ante Roberto. Muy mal.