Luis Hernández: "No contemplo un escenario en el que el Málaga CF no esté en Primera"

Él lo sabe, se muestra autocrítico y concienciado de que la situación del equipo es límite. Por ello, prefiere aparcar el asunto de su renovación para más adelante y centrarse en conseguir que el equipo salga de los puestos de descenso

Luis Hernández Rodríguez (Madrid, España, 14 de abril de 1989) no tiene duda alguna de que el Málaga CF se va a salvar a final de temporada. El central madrileño, una de las voces autorizadas dentro del vestuario y capitán en la sombra, asegura para La Opinión que el equipo ha dado un «cambiazo para bien» en el último mes y medio de competición tras un «desastroso» arranque de temporada. Celebra que el club esté teniendo paciencia con Míchel pese a los malos resultados y afirma que Ignasi Miquel, nuevo fichaje blanquiazul y que será competencia directa suya en el centro de la zaga, se va a acoplar rápidamente a la dinámica del equipo.

En la mala situación que está el equipo, ¿cuesta más conceder entrevistas, hablar en rueda de prensa. En definitiva, dar explicaciones?

Es parte de nuestro trabajo. El fútbol hoy en día está sometido a mucha prensa, y más un club como el Málaga, que no solo tiene alcance a nivel local, sino en el resto de España. Es parte de nuestro trabajo y así lo acatamos.

¿Por qué el Málaga CF es colista?

Cuando un equipo es colista en la jornada 14 es porque hay cosas que no se están haciendo bien o que no se han hecho bien. Creo que hemos tenido un hándicap muy grande con un comienzo de Liga tan desastroso y por debajo del nivel que tenemos. Eso lo estamos arrastrando ahora. También es cierto que desde hace un mes y medio el equipo ha cambiado la dinámica, tenemos otra cara. Ahora somos un equipo competitivo, hemos sumado 7 puntos de 15. Si hiciésemos ese parcial de aquí a final de temporada seguro que nos íbamos a salvar con mucho tiempo. Pero es cierto que el mal arranque liguero nos ha lastrado mucho.

Pensando en positivo, ¿qué supuso para el equipo dejar por primera vez la portería a cero pese a que no se pasó del empate en casa?

Lo dije después del partido, prefiero como otros días ganar el partido y encajar y no que no encajemos y empatar. Está claro que para ser un equipo más sólido, que es lo que queremos y en lo que hace mucho hincapié el míster, tanto de puertas hacia dentro como en rueda de prensa. Hoy en día es fundamental para los equipos de abajo dejar la portería a cero. Es lo único que te acerca mucho más a lograr los tres puntos cada partido.

Vista la situación del equipo, ¿Es usted de hacer cuentas y mirar a los rivales?

Siempre intentas hacer cuentas y ver los partidos de los rivales, pero la única realidad es que siendo colistas lo único que nos vale es sumar de tres en tres cada domingo. Por mucho que hagamos cuentas y nos fijemos en lo que hacen los rivales nos tenemos que preocupar exclusivamente de sumar nosotros de tres en tres. Por eso el otro día el equipo estaba jodido por no haber podido ganar en casa ante un rival directo, pero hemos afrontado una semana más con una nueva ilusión para sacar tres puntos en Anoeta.

Quedan tres partidos para el parón navideño, ¿firma usted lograr 7 puntos de 9 y marcharse de vacaciones con 15 en la tabla?

Bueno, 7 puntos de 9 sería muy buen balance. Lo que está claro es que antes de ningún partido yo no firmo ningún resultado que sea la victoria. Creo que el equipo está capacitado para sacar tres puntos en cada partido y sobre todo si somos capaces de mantener la línea que llevamos en el último mes de competición.

El domingo juega el Málaga en Anoeta sabiendo ya lo que han hecho Alavés, Dépor y Las Palmas, principales rivales en la lucha por la permanencia. ¿Lo prefiere o añade más presión?

Es lo que hay. Con tantas cosas que hay encima de la mesa añadir una presión más en forma de calendario u horario no tiene sentido. El fútbol es así, algunas veces nos tocará jugar antes que los rivales y otras después, como es esta jornada. Vamos a jugar el partido sin pensar en que los demás han perdido, empatado o ganado. Nuestra idea en Anoeta va a ser la misma pase lo que pase en otros campos.



¿Qué le parece que el club haya firmado un nuevo central, a Ignasi Miquel?

Bueno, es una decisión que toma el club. Siempre he dicho, tanto en el mercado de verano como el de invierno, que todos los jugadores que vengan al Málaga a sumar y se adapten a la dinámica del equipo y del vestuario, bienvenidos sean. El caso de Ignasi es uno más, por lo poco que le he podido ver en el entrenamiento estamos muy contentos de contar con un nuevo compañero que va a sumar desde ya.

¿Qué primera impresión le ha dado?

Ha sido un entrenamiento ligero, pero parece que es una persona que se va a acercar muy rápido al grupo, que se va a adaptar bien y eso es muy importante para un recién llegado.

¿Lo conocía, no compartieron vestuario por poco tiempo en el Leicester?

No lo conocía, estuvimos en etapas diferentes allí en el Leicester y ahora estamos en Málaga.

Las circunstancias han hecho que su pareja de baile en el puesto de central sea asiduamente Paul Baysse. ¿Cómo se entiende con él?

Muy bien. Fue una sorpresa para todos cuando llegó. Todos comentamos asombrados su fácil adaptación al equipo y al lenguaje. Su adaptación con el equipo ha sido perfecta y mía hacia él como compañero, también. Es un jugador que tiene mucha experiencia y quizás le esté costando un poco adaptarse al fútbol español, que no tiene nada que ver con el francés. Es un jugador con unas condiciones buenísimas, quizás no hemos visto al mejor Paul Baysse aún. Tanto él como el resto de compañeros podemos dar un poco más, pero él es un gran jugador y lo va a demostrar.

Charlando hace unas semanas con él aseguraba que errores puntuales le cuestan muy caros al equipo, ¿está de acuerdo?

Por supuesto. Aparte de que ha habido algunos partidos que el equipo no ha estado al nivel que deberíamos haber estado y se nos presupone, cada error que cometemos es un gol. En esta categoría no se puede conceder tanto como lo hemos hecho nosotros, pero sí es cierto que parece que cada error puntual nos cuesta un gol.

Siempre que hay fallos defensivos o desajustes los focos apuntan a los centrales, pero tras la marcha de Camacho, ¿son ustedes, los centrales, los que más están acusando la ausencia de un mediocentro defensivo de garantías?

Cuando se analiza los errores defensivos de un equipo siempre se mira con más hincapié a la defensa y al portero, es totalmente lógico, pero detrás de todo eso siempre está el trabajo colectivo. Más allá de centrarnos en individiualidades, cuando el equipo encaja tantos goles es que no estamos defendiendo bien como conjunto, más allá de los centrales o el portero. Hablando de Camacho está claro que ha sido un jugador muy importante para el club, para las alineaciones y para el vestuario, pero ya no podemos seguir hablando de Camacho porque desgraciadamente ya no está aquí.

Veo que no le gusta jugar a director deportivo, pero le tengo que preguntar si considera necesario que el Málaga se refuerce con un medio centro defensivo en este mercado invernal.

Te has contestado solo a la pregunta (se ríe). Es una pregunta para la gente del club, de la dirección deportiva o el entrenador.

El otro día ante el Levante se escucharon los primeros pitos contra Míchel, ¿cómo está el míster?

Yo a Míchel siempre le veo igual. La verdad que es un ejemplo. Mantener siempre la compostura durante tantos partidos seguidos en la situación en la que estamos es digno de admiración. Es el entrenador, la profesión la llevará por dentro. Está muy ilusionado con la progresión del equipo y por haber conseguido en cierto modo darle la vuelta a la situación. Tiene claro y así nos lo hace ver que tenemos que mantener la línea del último mes para seguir mejorando.

¿Le sorprende que el club le mantenga en el cargo pese a la situación?, la cuerda siempre se suele romper por el lado del entrenador en estos casos.

No me sorprende porque así se demuestra que el club y la plantilla vamos todos a una, confía ciegamente en él y él en nosotros. No me sorprende porque hay unidad.

Tiene contrato hasta 2020, pero parece que todo está acordado para que renueve un año más, ¿cómo está ese asunto?

En la situación en la que está el equipo no es momento de hablar de asuntos individuales. Tenemos que estar centrados en sacar al equipo de abajo, de estar todos juntos y de salvar al Málaga, que es lo importante.

¿Antepondría seguir en el Málaga incluso si se da el caso de que el equipo descienda a Segunda?

No contemplo ningún escenario en el que el Málaga no esté en Primera División, que es donde va a estar cuando termine la jornada 38.

Se le ve muy convencido, ¿se va a salvar el Málaga?

Por supuesto, no tengo ninguna duda. Seguro que se va a salvar.