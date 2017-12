Setién: "El partido del Málaga no es una final, pero es importante"

El entrenador del Real Betis, Quique Setién, aseguró ayer que el partido de este lunes ante el Málaga no es «una final», pero sí «importante», y apuntó que a pesar de no haber marcado en los últimos dos partidos están creando «bastantes ocasiones de gol». «Final no es, pero sí que es un partido importante, sin duda. Tenemos depositadas muchas ilusiones y confianza en sacar el partido adelante. Hemos trabajado, lo hemos preparado bien. Nos queda aún el entrenamiento de esta tarde -por ayer-. Hemos hablado mucho sobre este partido, sobre este momento y a ver si conseguimos, además de jugar bien como en el último partido, ver portería y marcar algún gol que nos dé la victoria», señaló en la rueda de prensa previa.

En este sentido, el técnico cántabro explicó que todos están «muy ilusionados» con poder sacar algo positivo de La Rosaleda y que han «trabajado a conciencia». «A ver si nos encontramos el Málaga que esperamos también después de la victoria en San Sebastián. Vamos con mucha ilusión de romper la racha negativa y poder sumar puntos», subrayó.

Además, salió al paso de las críticas por la poca eficacia goleadora del equipo. «Creo que estamos creando bastantes ocasiones de gol. Es cierto que no tenemos el punto ese de lucidez de principio de temporada. Hay que tener en cuenta que al jugador más inspirado en esa fase del campeonato -Tonny Sanabria- le hemos perdido por lesión ya hace tiempo», recordó.

«Creo que el otro día, contra el Atlético de Madrid, nos costó generar ocasiones claras, tuvimos algunas, pero no es fácil ante un equipo que se defiende tan bien y que encaja tan pocos goles. No me preocupa en exceso. La única manera de sumar puntos, si no es con 0-0, es marcando. Necesitamos marcar para sumar puntos. Eso es lo que tratamos de hacer. Seguro que eso nos dará un punto de confianza enorme, ver portería con facilidad. A ver si podemos en esta ocasión acertar», finalizó.