Cecchini, presentado con el Club León

Emanuel Cecchini fue ayer presentado como nuevo jugador del Club León de México, a donde ha llegado en calidad de cedido por parte del Málaga CF para los seis próximos meses. El centrocampista argentino, que lucirá el dorsal número 15, aseguró estar contento por recalar en su nuevo equipo. «León es un club importante, vengo con la idea de conseguir minutos. Me sedujo su historia, saber que es un equipo ganador en México», apuntó el exmalaguista.

«Sé que la gente me va a exigir, más al venir de otra liga y tal vez no me conocen tanto. Yo vengo a conseguir cosas acá. Espero que mi debut sea cuanto antes, quiero estar a disposición del cuerpo técnico. Hoy el grupo me recibió muy bien, noté un gran ambiente entre los compañeros», puntualizó el argentino.