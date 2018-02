Adrián: "Voy a muerte con José González"

Adrián González, centrocampista del Málaga CF, no guarda rencor por el cambio de entrenador. La salida de Míchel podría haber supuesto un conflicto emocional para el madrileño, pero aseguró ayer en sala de prensa estar al cien por cien con el nuevo técnico, con José González. «Ha llegado una persona que sabe de fútbol, que viene con mucha ilusión y muchas ganas de trabajar, y por supuesto dar la vuelta a esto. Yo voy a muerte con él, porque además desde que ha llegado me ha mostrado un gran respeto no sólo como persona sino también como jugador, y me ha mostrado su confianza. Vivo el presente y si miramos al pasado o al futuro las cosas se pueden hacer más difíciles».

El jugador también apuntó que no van a arrojar la toalla. «La situación no es la más positiva, si tú te pones los lunes a mirar el periódico por la mañana la clasificación lo ves muy negro, y es normal. Dentro del vestuario, primero que no ayuda el poder pensar que estamos en una situación que ya no vamos a salvar, porque no es real, se ha visto en otras situaciones que ha sido posible, y luego porque uno se fallaría su propia forma de ser y a ser profesional».



«Nosotros confiamos en intentar ganar cada partido que nos toca de aquí al final de temporada, porque es lo único que nos vale. Estamos en una situación crítica, y es la que hay, hay que ser realista», apuntó el jugador blanquiazul.