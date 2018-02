José González: "El equipo no necesitaba a Sucess sin espacios"

El entrenador malaguista, José González, no ocultó su malestar ante una derrota en el derbi andaluz que agrava aún más las opciones de salir del pozo para su equipo. "Mientras haya vida hay esperanza, no todos los rivales en casa van a ser el Atétlico o el Sevilla. Hemos merecido mucho más y es una lectura que hasta yo mismo me aburro de repetirla", agregó.

Acerca de la tempranera sustitución de En-Nesyri por Success, el técnico gaditano aclaró que el mismo venía derivado exclusivamente por un cambio táctico tras el tanto sevillista. "El equipo en ese momento no necesitaba a Sucess sin espacios. Teníamos planificado un escenario con el Sevilla tocando y tocando el balón, por lo que habíamos apostado por la velocidad. Pero con el gol ellos se encerraron y ahí a Isaac le cuesta más", relató.

González insistió en que no era ni mucho menos un castigo: "Puede que él al ver a En-Nesyri empezar a calentar se haya puesto nervioso. Ha cometido errores. Pero después ha entendido lo que el partido requería y también la sustitución", alegó después de ser preguntado sobre el empujón que el nigeriano incluso le propinó a su compañero Luis Hernández en el camino hacia el túnel de vestuarios, nada más indicarse el cambio.

Sobre las cinco derrotas consecutivas que ya encadena el Málaga CF, tras dos empates que suponían el inicio de su trayectoria como entrenador blanquiazul, reconoció encontrarse ya "muy golpeado". Sin embargo, reiteró su discurso del anterior duelo liguero: "El Sevilla no ha tenido un partido cómodo. De ellos los mejores han sido los centrales, porque Sergio Rico apenas ha participado. El balón ha sobrevolado su área en muchísimas ocasiones, pero si no finalizas...".

"Mañana hay que levntarse, pensar ya en el Leganés. Nos debemos a la afición, que ha mantenido su apoyo en todo momento", apuntó acerca de que este jueves la plantilla malaguista volverá a ejercitarse con la mente puesta en el que será su tercer encuentro en apenas seis días.