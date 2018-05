Keko, la principal novedad ante el Alavés

José González no tiene previstos grandes cambios en su equipo con vistas al partido contra el Alavés. Y es que el técnico apuntó que Andrés Prieto será el nuevo inquilino de la portería blanquiazul hasta final de curso, pero no están previsto muchos más cambios en el once.

Al menos esa es la conclusión que se saca a tenor de la convocatoria, donde jugadores como Juanpi y Rolón no han entrado en la citación. De hecho, son baja con respecto al último partido, ya que sí entran en esta ocasión Iturra -que cumplió sanción contra los verdiblancos-, Borja Bastón y Keko.

La lista completa está formada por Roberto, Ignasi, Diego, Luis Hernández, Iturra, Adrián, Borja Bastón, Ideye, Prieto, Success, Rosales, Bueno, Keko, Lestienne, Rolan, Lacen, En-Nesyri e Iván Rodríguez.