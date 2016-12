Pablo Ráez: "Hoy me dan el alta tras 38 días pero no todo son buenas noticias"

El joven malagueño con leucemia que lucha por vencer esa enfermedad ha salido este lunes del hospital Carlos Haya tras 38 días de ingreso pero su situación es aún complicada: "No todo son buenas noticias, resulta que tengo un 4 por ciento de leucemia y hay algunos detalles técnicos que son difíciles de entender y no muy positivos por lo que no explicaré. Todo no va tan bien como debería".

Así lo ha explicado el marbellí en una entrada de Facebook en la que asegura que ahora debe ser paciente y no rendirse. "No sé cómo interpretar esto, todo puede ir muy bien o puede ir muy mal, es difícil de saber pero siempre lucharé. Estoy en un gran riesgo ahora mismo pero no hay miedo, hay cansancio, hay esa sensación de no poder vivir en paz", expresa en su texto.

Se trata de un "nuevo camino" para Pablo tras recibir el trasplante de médula, sin embargo, aún no está curado. "A pesar de todo lo malo siempre queda lo bueno que es estar vivo. No sé que será de mi, pero nunca lo he sabido. Lo que sé es que salgo de una batalla para entrar en otra, peor es que no me rindo, soy Pablo Ráez Martínez y yo no me rindo. La #fuerzaraez no es solo un hashtag es una verdad". A pesar de sus palabras y el cansancio que acarrea el joven de 20 años él mismo ha escrito: "Soy un titán y conmigo solo podrá la muerte y será un regalo de la vida. Seguiré ayudando todo lo que pueda al mundo y a mí mismo hasta que mi cuerpo aguante. Con este mensaje no estoy diciendo que me vaya a morir solo decir que no se pueda decir que estoy curado".





Pablo Ráez ha dado las gracias de manera pública a todos los que están a su lado al que igual que ha agradecido el apoyo anónimo de la población y ha vuelto a hacer un llamamiento para que las donaciones de médula y sangre no paren. "Aprovecho para pediros por favor que donéis sangre y plaquetas en estos días para aguantar estas navidades, hay una escasez tremenda", ha sentenciado.

La última entrada de Pablo para explicar su situación actual culmina, una vez más, con palabras positivas: "Lo importante es que soy feliz. Viva esta vida llena de sorpresas".