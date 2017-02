Desánimo en Antequera tras la negativa del Obispado a una procesión magna

Se mantiene el resto de actos previstos.

No habrá procesión magna en Antequera con motivo de la celebración del 75 aniversario de la Agrupación de Cofradías de la localidad. Y es que la delegación de Hermandades y Cofradías del Obispado de Málaga no ha autorizado dicha salida extraordinaria, pues consideran que no está «lo suficientemente justificada», según explicó a La Opinión de Málaga el presidente del organismo de la ciudad de los Dólmenes, Francisco Ruiz.

La negativa del Obispado ha generado cierto desánimo entre los cofrades antequeranos. «Es incomprensible que se haya tomado esta decisión, la cual supone un jarro de agua fría para nosotros», señaló la hermana mayor de la Cofradía del Mayor Dolor, Trinidad Calvo, que aseguró que se trataba de un proyecto en el que habían trabajado «con mucha ilusión».

En este sentido, Calvo apuntó que hubiera sido algo «inolvidable», pues hasta 14 tronos iban procesionar por las calles de Antequera el próximo 13 de mayo (aunque la fecha podría haber sido otra), y destacó que eso es algo «que no se puede representar en muchos sitios».

En la misma línea se mostró el hermano mayor de la Cofradía de los Estudiantes, Ramón Gómez, que señaló sentirse «desilusionado, pues ya se llevaba trabajando en esto varios meses e incluso se incluía esta procesión en el planning de Semana Santa».

Los cofrades antequeranos coinciden en indicar que en otras localidad de similares características sí se autorizan este tipo de salidas extraordinarias. El presidente de la Agrupación de Cofradías respeta la decisión del Obispado pero admite que les hubiera gustado obtener un sí. «En otras localidades, acontecimientos de este tipo han atraído a unas 25.000 personas, ya que el mundo cofrade se mueve. Nuestro proyecto llevaba perfilado desde el mes de septiembre del pasado año 2016», manifestó Ruiz.

Pese a que no se podrá desarrollar la procesión magna, sí se mantendrán el resto de actos programados por la Agrupación de Cofradías. Habrá charlas, concurso de microrrelatos, exposiciones e incluso se lanzarán un logotipo y un sello de correos conmemorativos. También se estrenará una nueva talla del Resucitado.