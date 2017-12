Hermano pulpo

Según un filósofo experto en animales la mente del pulpo podría ser la más parecida a la nuestra, aunque nos diferencie que vivan vidas cortas y no tengan relación padres-hijos ni hagan vida social. Una de las personas que más sabía del mar que he conocido decía que cuando huían sobre las rocas iban erguidos como "hombrinos". Por otro lado es un dato a favor que tengamos expresiones del tipo estar como pulpo en un garaje, aceptar pulpo en respuesta a animal de compañía y darle a alguien como a un pulpo (por el modo castizo que había de matarlo). Son modos humanos de marcar distancias, como diciendo "son muy distintos de nosotros", idea socorrida para que en la vida social no nos confundan, y en la familiar las crías sólo se mezclen con los de igual clase. El pulpo, sin vida familiar ni social, en lugar de eso, abraza. Creo que tampoco a él le gustaría saber que se nos parece.