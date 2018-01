Planes de pensiones

Después de escuchar a la Sra. Villalobos en TV proponer a los jóvenes hacerse un plan de pensiones para compensar su futura pensión, me veo en la obligación de responderle al respecto.

Como poseedor de un plan de pensiones y jubilado, procedí a rescatarlo para hacer efectivo lo que dice la Sra. Villalobos, compensar mi pensión. Pero lo que esta Sra. No dice es que este rescate lo consideran como rendimiento del trabajo y está sujeto al impuesto del IRPF lo que hace aumentar la cuota de la escala de gravamen, con lo cual la declaración sale negativa y a pagar casi la mitad de lo rescatado.

Y tampoco dice que este dinero proviene de la nómina y que en su momento ya fue declarado en el IRPF, lo que supone pagar dos veces el mismo impuesto, es un atropello y una estafa pues lo más justo sería que se cotizara solo por los intereses devengados pero nunca sobre la totalidad del ahorro, y en el apartado de rendimientos del capital mobiliario.

Al final debido a este sistema he optado por paralizar el rescate ya que me suponía perder una buena parte de mis ahorros de muchos años, la Sra. Villalobos creo que no ha dicho la verdad de los planes de pensiones pues está muy bien ahorrar si se puede pero no que te obliguen a repartir tus ahorros con el estado como si de un premio de la lotería se tratara, mejor se preocupe de que los políticos paguen por todos sus ingresos como el resto de españoles y no solo del 75% de sus salarios además de otros privilegios.

Fernando Guerrero Barrio. Málaga