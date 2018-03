De toreros y equilibristas

Tras la muerte de un torero en la arena no sólo no disminuye, sino que aumenta ese negocio? que demuestra así ser el de atraer a un morboso ´respetable´ público (cada cual se enorgullece de lo que carece), ansioso de gozar viendo como hay quienes, por necesidad o ambición, arriesgan su vida para divertirles. De ahí que un Papa, tan válido como el actual, excomulgó por suicidas a los toreros, para no hablar de los que les pagan por exponer su vida por su diversión. Lo mismo habría que decir de los acróbatas, –como éste cuarto muerto, por actuar sin malla–, en el Circo del Sol, así como de quienes les pagan por arriesgarse a morir. Todavía tenemos entre nosotros demasiados sádicos con buena conciencia y todavía alguna tolerancia social.

María Faes Risco

Marbella