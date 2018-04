'Las pensiones y la libido', por Diego Mas Mas

En otro intento por engañarnos, se está llegando a afirmar en titulares que para sostener las pensiones hace falta «potenciar la libido», tener más hijos. Y eso en un país con tantos millones de parados y en un mundo en que la productividad hace tiempo que no depende de cuantos empuñen una azada –los agricultores no llegan al 4%– , sino de robots que eliminan cada día muchos empleos. Más aún, porque las pensiones no son una limosna, sino un ahorro forzado, durante toda una vida que, si ha sido robado por los gobernantes que lo administraban, debiera ser restituido, con sus respectivos intereses, por el Estado.

'Intrusismo profesional y revisionismo histórico', por Cristina Castro

Hace unas semanas, la alcaldesa de Barcelona insultó al Almirante Cervera, héroe de la guerra de Cuba, llamándole facha. A aquellas personas que han estudiado historia les extrañará que se usase el termino ´facha´, que surgió en el siglo XX, para definir a un marino de mediados del XIX. Pero esto no es lo mas chocante, lo peor es que es un ejemplo claro del desprecio que tienen algunos políticos a la labor de los historiadores. En España, ser historiador no otorga prestigio alguno; aquí pensamos en los historiadores como gente que simplemente ha leído libros de historia, cuando en realidad es una larga carrera universitaria e implica la misma profesionalidad y dedicación que cualquier otra. En este país, los políticos y los activistas se permiten el lujo de decidir quién sí y quién no tiene derecho de estar en los libros de historia, condenando a Damnatio Memoriae a aquellos que no piensan como ellos o no agitan sus mismas banderas. La historia nos pertenece a todos y por tanto hemos de protegerla de aquellos que intentan manipularla a favor de sus ideologías.