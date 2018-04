El portavoz de Ciudadanos, Juan Cassá, dio ayer una rueda de prensa para exigir que se tire el Astoria. Le faltó llevar la piqueta. La formación naranja insta a la Junta a que dé el permiso para derribar el inmueble. No sabemos qué hará la Junta. Qué hará respecto al edificio, lo que sí sabemos es que hará lo que considere peor para los intereses de Francisco de la Torre. Estamos como aquel que dice en época preelectoral respecto a las municipales y las instituciones se torpedean unas a otras. El alcalde de Málaga necesita un proyecto que llevarse a las urnas. Desesperadamente. Pero sobre todo, necesita que no se hable de determinadas cosas (como el caos en la Gerencia de Urbanismo o los 21 millones que se pagó por el Astoria). Tal vez por esto desvía la atención continuamente. Esta semana ha hablado de varios proyectos distintos, como para mantener en el candelero la cuestión. Y desviar la atención. Por ejemplo, del auditorio, que no se va a hacer en la vida, pero que él asegura que sigue vivo. En su imaginación.

Cunden los nervios por remodelar la Alameda y que esa sea la gran tarjeta que acredite el trabajo de este mandato. La Junta maneja los tiempos de las obras del metro cercanas cuidando de estorbar lo más posible las estrategias del PP. Casi todos los grupos municipales están ahora a favor de tirar el Astoria. Sin embargo, casi todos los grupos municipales, salvo IU, han dicho en el pasado otra cosa. Todos han tenido alguna idea para el Astoria, Ciudadanos también. Idea a cuál más imaginativa o estrambótica. A mí se me ocurre que podría ser un cine. Dice el alcalde que podría tirarse para así ver qué hay debajo. No sabemos por qué estos años no ha esgrimido ese argumento y sí otros, centro cultural, centro para espectáculo, museo, usos múltiples, espacio diáfano. A lo mejor ha hecho un máster de arqueología. El Astoria estorba. Es ya el grano de la ciudad, en una ciudad de por sí granulosa. Es la ´Astoria interminable´. Astoria es un río de Canadá y también una ciudad de Oregón. Nombre propicio para hoteles, cines y restaurantes elegantes. Málaga va a aportarle al término una pátina de cutrez. En el Waldorf Astoria de New York, no se pierdan su coctelería, vivieron o se alojaron gentes como Costello o Marilyn; también Lucky Luciano o Sinatra. Algunos de los citados eran notorios mafiosos, pero bueno, tenían más glamour que el Astoria de Málaga, donde deben vivir familias de ratones. Hola.