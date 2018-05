¿Sería Ítaca esto?

Leo en un diario que hay abierto un debate sobre si el sexo virtual paralelo, mediante inteligencia artificial, es o no infidelidad. Creo que el juez Llarena, la Fiscalía General, la Abogacía del Estado y el propio Rajoy, deberían meterse cuanto antes en ello. Esperen, caramba, no digo que se metan en sexo virtual (ni que no lo hagan), sino en la palpación jurídica del asunto, pues, o mucho me equivoco, o por ahí irían las cosas si Torra es elegido hoy President. Una república catalana virtual, con territorio en la nube, votantes delante de la pantalla, discurso (o lo que sea) en las redes, y voluntad soberana en tiempo real a golpe de click, puede ser la vía de salida del procés, la plasmación al fin de la fantasía de Itaca, la revolución tecnológico-política pendiente y la globalización del conflicto en el ciberespacio; todo a la vez y sin que Llarena pueda pillar carne de presidio.