La senda de los elefantes

Bien mirado, la sustitución de Rajoy por Sánchez podría ser una oportunidad formidable para, en lo que queda de legislatura, desatascar el conflicto catalán (no digo resolverlo), abriendo al menos una tercera vía que nunca ha llegado siquiera a esbozarse, un chorro de viento al que se dejarían arrastrar sin duda las capas menos fundamentalistas del nacionalismo (el profeta seguiría fuera con sus jenízaros). Siendo previsible en ese caso el encastillamiento del unionismo más castizo, ese gobierno corto podría apuntar un nuevo camino, teniendo como coartada para no avanzar más la oposición externa e interna pero dejando ya hilvanada una costura. Bueno, son sueños, ideas, estrategias finas de imposible ejecución, porque no es fácil ver en los actores que corretean por la arena, Sánchez incluido, la agilidad precisa, hechos como están a la tradición paquiderma de nuestra política.