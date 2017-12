Concierto de año nuevo en el Teatro Cervantes

Como cada temporada y como ocurre en las principales ciudades del mundo, la música es la encargada de dar la bienvenida al Año Nuevo. La Orquesta Filarmónica de Málaga, el Coro de Ópera de Málaga y la soprano malagueña Berna Perles, bajo la batuta de Manuel Hernández Silva, proponen para la inauguración musical de 2018 un programa integrado por célebres polkas, valses y también arias y coros de ópera y zarzuela.

Después de haber interpretado El Mesías de Häendel en el tradicional concierto de Navidad, el próximo miércoles, día 3 de enero, a las 20.00 horas, la principal orquesta de la ciudad felicitará a los malagueños por el año nuevo 2018 desde el escenario del Teatro Cervantes con un concierto extraordinario interpretando obras escogidas del repertorio clásico para esta época con oberturas de opereta, valses y polcas vienesas junto con preludios, romanzas y coros de zarzuela.

La primera parte del programa tendrá un marcado acento vienes con obertura, valses, arias y polcas clásicos de autores austriacos como F. von Suppé, J. Strauss y F. Lehár. Piezas tan famosas como la Trisch Trasch Polka y el vals Rosas del Sur de J. Strauss, el vals Oro y Plata de F. Lehár o la Obertura de la opereta Poeta y aldeano de F. Von Suppé.

La segunda parte del programa se dedicará a piezas famosas del repertorio de la zarzuela, con obras de Chueca, Caballero, Moreno Torroba, Bretón, Chapí y Vives. Piezas tan conocidas como el Bateo de Chueca, la seguidilla de la Verbena de la Paloma de Bretón, el fandango de Doña Francisquita de Amadeo Vives. Actuará la soprano malagueña Berna Perles y el Coro de la Ópera de Málaga dirigido por Salvador Vázquez.

El programa navideño de la OFM continuará el fin de semana del 5 y 6 de enero con un espectáculo Disney con música, proyecciones de películas en alta definición, un gran elenco de cantantes y mas de ochenta artistas en escena. Niños y mayores podrán disfrutar en directo del espectáculo sinfónico más completo de The Walt Disney Company de las bandas sonoras y las canciones más emblemáticas de Disney, con la proyección de sus mágicas películas: Pocahontas, Aladdín, El Rey León, El Libro de la Selva, Mary Poppins, Piratas del Caribe, La Sirenita, Frozen? con sus icónicos Bajo el mar, Bella y bestia, Quiero ser como tú, Un mundo ideal o El ciclo de la vida. Disney in concert: Magical music from the movies llega a Málaga después de más de 100 representaciones en toda América y Europa.