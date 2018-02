´El Intercambio´ regresa al Teatro Alameda este fin de semana

Vuelve la comedia de Ignacio Nacho 'El Intercambio' al Teatro Alameda. Gabino Diego, Teté Delgado, Pablo Puyol, Rodrigo Poisón y Natalia Roig conforman el elenco de esta "comedia rotunda, plagada de gags visuales y verbales", en palabras de su propio creador. Eva ha decidido obsequiar a su esposo, Jaime, con un intercambio de parejas para celebrar sus veinte años de matrimonio, y de paso, oxigenar un poco la relación. Lo que, a priori, se contempla como una velada excitante y divertida, se convertirá en una auténtica pesadilla.

"Todos los personajes exhiben una extraordinaria singularidad, que cuando se mezclan, provoca un cóctel explosivo. Se trata de una pieza que yo destacaría por su sencillez, que no por su simpleza. No ocurre nada, a priori, trascendental. Es la sucesión de situaciones, que desde un punto de vista estadístico, son altamente improbables, pero no imposibles, lo que provoca atracción, sorpresa e hilaridad en el espectador, pero nunca despierta escepticismo ante lo inverosímil. Creo que 'El Intercambio' conecta con el público a través de la empatía y compasión que transmite la engorrosa coyuntura por la que transita el protagonista (sin merecerlo) durante toda la función", asegura Nacho. Lo cierto es que la obra, convertida en película, lleva paseándose ya un buen tiempo por los escenarios de todo el país, prueba de que su fórmula funciona.