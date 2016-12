Victorias sin brillo de Pau Gasol y Ricky Rubio en la NBA

El pívot Pau Gasol (San Antonio Spurs) y el base Ricky Rubio (Minnesota Timberwolves) fueron los jugadores españoles que sumaron triunfos en la jornada de este viernes en la NBA, aunque ninguno de ellos realizó una gran actuación individual.

En San Antonio, los Spurs lograron su cuarta victoria consecutiva para afianzarse en la segunda plaza de la Conferencia Oeste tras derrotar a Portland Trail Blazers por 110-94 gracias a una buena segunda parte.

Pau Gasol aportó 10 puntos, con 4/11 en lanzamiento, y 7 rebotes en este triunfo de los de Gregg Popovich, de nuevo sin Kawhi Leonard, pero ofreciendo su juego coral con cinco jugadores con diez o más puntos, liderados por un suplente como Jonathon Simmons, autor de 19.

Los de Oregón, que contaron con un buen CJ McCollum (29) y que sigue con la importante baja de Damian Lillard, dominaron la primera mitad (47-52), pero no pudieron contener en defensa a su rival en la reanudación, encajando 63 puntos que le costaron el encuentro.

"Los equipos saben que estamos teniendo inicios lentos y juegan con confianza. Luego le damos la vuelta y ganamos, pero es algo que debemos tener en cuenta en el futuro para que no sea algo repetitivo o demasiado repetitivo", advirtió Gasol.

También el base catalán Ricky Rubio saboreó un triunfo en la víspera de Fin de Año. Minnesota Timberwolves se impuso con comodidad por 116-99 a Milwaukee Bucks para seguir cerca de los puestos de 'play-offs' en el Oeste que cierran Sacramento Kings con tres triunfos de ventaja.

Después de su completo partido en la derrota ante Denver Nuggets, el de El Masnou bajó sus cifras, sobre todo en anotación, quedándose en 5 puntos, aunque en asistencias continuó a buen nivel con 9 y volvió a demostrar sus buenas dotes de 'ladrón' con 4 robos.

Los 'Wolves' contaron con la mejor versión de sus dos mejores jugadores, Karl-Anthony Towns (18 puntos y 16 rebotes) y Andrew Wiggins (31), con Zach LaVine fino desde el triple (6/9), para llevarse una victoria labrada desde el primer cuarto (34-21).



Derrotas de Mirotic y Hernangómez



Por su parte, el alero hispano-montenegrino Nikola Mirotic tampoco tuvo una gran actuación en la derrota por 111-101 de Chicago Bulls en la cancha de Indiana Pacers, aunque el equipo de Fred Hoiberg se mantiene en puestos de 'play-off' en la Conferencia Este.

El exjugador del Real Madrid tuvo otra noche aciaga en el lanzamiento y en sus 27 minutos en pista terminó con un discreto 3/14, principalmente por su poca usual mala puntería desde el triple (2/11), para acabar el partido con 8 puntos y 6 rebotes.

En esta ocasión, Jimmy Butler no pudo acudir al rescate de los Bulls y pese a sus 25 puntos y los 20 de Dwyane Wade, la victoria fue para unos Pacers liderados por Paul George (31) y el base Jeff Teague (17 asistencias).

Finalmente, el pívot madrileño Willy Hernangómez sólo disputó siete minutos y anotó dos puntos en la derrota de Nueva York Knicks por 104-92 en la visita a Nueva Orleans Pelicans, mientras que su hermano Juancho y el base canario Sergio Rodríguez no se vieron las caras en el Denver Nuggets-Filadelfia 76ers. El primero no jugó y el tinferfeño tampoco por una lesión de tobillo, lo que no impidió que su equipo se impusiese por 122-124.