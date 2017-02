El Marbella FC presenta los dos refuerzos para su portería

El Marbella Fútbol Club presentó ayer a sus dos últimos refuerzos en el mercado invernal, los porteros Manu Fernández y Moha Chaoui, fichados por el club el último día del mercado, la semana pasada.

El vicepresidente del club, Raffaele Pandalone, fue el encargado de acompañar a ambos futbolistas en su puesta de largo como jugadores del club blanquillo.

El directivo, tras dar la bienvenida a ambos guardametas, explicó la celeridad con la que tuvo que trabajar el club en los últimos días del mercado de invierno parapoder reforzar la portería del cuadro entrenado por Media Nati. «El acuerdo con Manu fue rápido, tenía disponibilidad por venir aquí, mucha ilusión y ganas de volver al fútbol español», aseguró.

Sobre la llegada de Moha, Pandalone la argumentó por la ficha sub 23 que estaba libre en el plantel marbellí. «Teníamos la posibilidad de tener un sub-23 para cerrar la plantilla y tomamos la decisión porque solo tenemos un portero en el juvenil y queríamos contar con otro portero. La liga es larga y no queríamos tener solo dos», explicó el directivo.

Manu Fernández reconoció en su presentación que llega con mucha ilusión a «un proyecto ilusionante con la posibilidad real de jugar para subir a Segunda División».

El meta gijonés asegura que está en forma y preparado para jugar cuando el técnico lo estime oportuno. «Jugué mi último partido el 22 de enero y vengo con mucha ilusión. Ilusión que había perdido en Irán por circunstancias personales y deportivas».

Manu aclaró que no le costó nada decidirse por fichar por el Marbella FC. «En cuanto se me abrió la puerta de volver a España me vine, el Marbella fue el primero en ponerse en contacto conmigo y llegamos a un acuerdo rápido», aseveró.

El nuevo portero del Marbella tiene experiencia tanto en Primera como en Segunda División y confía en «aportar ese trabajo de día a día». Asimismo reconoce que llega con 30 años y en plena madurez: «conforme pasan los años mejor me encuentro».

Manu también reconoció que la situación del equipo de estar en la zona alta de la clasificación del Grupo IV de Segunda División B y con el objetivo real de jugar las eliminatorias por el ascenso, ha sido clave para su llegada al equipo marbellí. Además, apuntó que «una de las bazas que tiene este equipo, y la situación por la que está arriba, es la unión que hay entre todos». Por último dejó claro que llega a «pelear el puesto», que en el partido del domingo en El Ejido acaparó Bernabé, que no encajó además ningún gol ante los almerienses.



Chaoui, «sorprendido»

La otra incorporación para la portería ha sido la del jovencísimo Moha Chaoui. El guardameta gerundense, procedente del CE Europa de la Tercera División catalana, afirmó que fue una sorpresa para él la llamada del Marbella FC: «No te esperas la llamada de un equipo que está tan arriba en Segunda B».

Sin embargo, el cancerbero natural de L´Escala ha llegado a la Costa del Sol dispuesto a trabajar y cumplir su sueño. «Seré el primero en llegar y el último en salir del campo. Quiero aprender de los compañeros y del entrenador de porteros y creo que me va a venir muy bien para aprender y mejorar como profesional».

Contento e ilusionado por su llegada al Marbella FC, el pasado domingo ya estuvo por primera vez en el banquillo de El Ejido convocado por su nuevo entrenador. «Me encontré muy bien, hay un grupo muy majo que me ha recibido con los brazos abiertos», finalizó.