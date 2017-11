Regino apuesta al cajón olímpico

?Hernández fue premiado esta semana en Granada en los I Premios Nacionales de los Deportes de Nieve.

Regino Hernández, subcampeón por equipos de boardercross de snowboard en los Mundiales de Sierra Nevada (Granada) junto a Lucas Eguibar, dijo que este deporte puede estar «en lo alto del podio» en los Juegos Olímpicos de Invierno de PyeongChang 2018.

«Sabemos que estamos ahí, que podemos llevar el snowboard español a lo alto del podio. Es por lo que vamos a luchar y, siendo sincero, es una realidad», comentó tras recoger el Premio Paquito Fernández Ochoa al mejor deportista masculino de la temporada 2016/2017, en los I Premios Nacionales de los Deportes de Nieve, al igual que el propio Eguibar.

«Ya hemos estado los dos en alguna final. Todavía no hemos conseguido cerrar un doble podio en Copa del Mundo, pero en dos años creo que hemos hecho tres o cuatro finales juntos. Eso demuestra que en el equipo hay nivel. ¿Por qué no llegar los dos a las finales y compartir podio?», indicó también.

Sobre cómo afronta esta gran competición, explicó: «Son cuatro años trabajando para este momento. Encima en las dos citas que he tenido tuve la mala suerte de caerme solo. Cojo los Juegos con más ganas todavía, sobre todo con los buenos resultados de la temporada pasada». «Esta temporada he tenido solo diez días de pretemporada porque me rompí el hombro, pero en las dos primeras pruebas he conseguido quedar sexto y séptimo en cada día. Eso me ha hecho ver que estoy ahí adelante. Tengo muchas ganas de que llegue el momento para poder darlo todo», añadió.

«Soy una persona muy competitiva, cada competición es importante. Que haya unos Juegos no significa que vaya a ir a setenta por ciento en la Copa del Mundo. Cuando me pongo en el portillón no pienso en qué competición estoy, voy a tope e intento hacerlo lo mejor posible», completó.

Además, se refirió a la posible sanción en los Juegos para los deportistas rusos por las prácticas de dopaje en su país: «Está claro que doparse es trampa. Hay unas sanciones, ellos decidirán qué tipo de sanciones se merecen. Es a lo que se arriesgan, si tú te dopas sabes que hay la posibilidad de que te pillen y te sancionen».