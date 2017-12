El Marbella FC vence en Melilla y sigue líder

El Marbella FC consiguió este domingo en Melilla su segunda victoria (1-2) de la temporada fuera de casa, que permite al equipo seguir en lo más alto de la clasificación con 30 puntos, en un nuevo paso para lograr el primer objetivo de esta temporada que es la permanencia. Un gol en el minuto 89 de Luis Rioja ha dado el triunfo a los blanquillos después de que Carlos Julio abriera el marcador en la primera parte y de que Nacho Aznar igualara la segunda para los melillenses.

En el primer tiempo se vio a un Marbella FC bien asentado sobre el terreno de juego, aunque el Melilla dominó más en los 20 primeros minutos y consiguió llegar con peligro en dos acciones bastante claras, en las que los norteafricanos pudieron ponerse por delante. La primera, fue una jugada por la derecha de Zelu, cuyo pase atrás lo sacó la defensa cuando ya se disponía a notar Nacho Aznar (min. 16). Tres minutos después, la tuvo muy clara Boateng para abrir el marcador, pero no acertó.

El Marbella llegó en este primer tiempo muy poco al área rival, pero consiguió marcar con un disparo cruzado de Carlos Julio que sorprendió a Dani Barrio (min. 26). Los blanquillos se ponían poner delante con un gol que les dio más aplomo en el campo y no sentó nada bien al Melilla, que no volvió a tener oportunidades. Los locales venían de tres derrotas seguidas y este nuevo contratiempo les pesó bastante. Con el 0-1 se llegó al descanso, con los marbellíes sacando el máximo rendimiento pese a no llegar en demasiadas ocasiones a la portería contraria.

En el segundo tiempo, el Melilla salió empujando e intentando embotellar al Marbella FC, que se defendió con orden a la espera de enganchar algún contragolpe. En una salida rápida, Corpas se internó por la derecha y su disparo lo atajó bien el portero (min. 58). Pero el dominio era insistente de los locales, que buscaban a la desesperada darle la vuelta al partido. Y lo lograron a balón parado, en un saque de esquina que cabeceó en el segundo palo Nacho Aznar (min. 68).

El choque se equilibraba y también se abría, ya que el Marbella reaccionó pronto con una gran acción de Francis Ferrón, que estuvo a punto de marcar en el minuto 73. Insistía el Melilla en busca de una victoria que necesitaba mucho, pero el Marbella tampoco le perdía la cara al choque ni renunciaba a la posibilidad de sumar los tres puntos. Los blanquillos lo buscaron hasta el final y lo encontraron con una internada de Luis Rioja por la izquierda que culminó con un disparo cruzado para hacer el segundo gol.

No hubo tiempo para mucho más, aunque en el añadido la tuvo el Melilla, de nuevo a balón parado tras un saque esquina que cabeceó Pepe Romero. El Marbella FC suma su segunda victoria fuera de casa esta temporada y acumula una racha de cinco victorias en las últimas seis jornadas, que han impulsado al equipo hasta lo más alto de la tabla.

Ficha técnica:

UD Melilla: Dani Barrio, Pepe Romero, Jilmar, Odei, Mahanan (Pedro Vázquez, min. 66),

Lolo Garrido, Zelu (Borja, min. 87), Juanma Espinosa, Nacho Aznar, Boateng y Rubén

(Bilal, min. 82).

Marbella FC: Wilfred, Marcos Ruiz, Razvan, Lolo Pavón, Catena, Alonso, Corpas (Otín,

min. 85), Indiano, Juanfran (Francis Ferrón, min. 61), Chus Hevia y Añón (Luis Rioja, min.

70).

Árbitro: Del Río Lozano (extremeño). Amonestó al local Jilmar, y a los visitantes Carlos

Julio y Alonso.

Goles: 0-1, min. 26: Carlos Julio. 1-1, min. 68: Nacho Aznar. 1-2, min. 89: Luis Rioja.

Campo: estadio Álvarez Claro.