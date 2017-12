Francis Alonso, elegido el jugador de la semana en su Conferencia

El base-escolta malagueño Francis Alonso ha sido nominado con el MVP de jugador de la semana en la Southern Conference de la NCAA-1, donde milita su equipo, la Universidad de Greensboro (Carolina del Norte). Alonso recibe la recompensa a unaexcelente racha de partidos que se coronó ante Liberty, este pasado fin de semana, cuando el jugador criado en el Unicaja batió el récord de su carrera con 36 puntos, forzando sendas prórrogas y ganando en la tercera y última. Alonso anotó 7 triples aquella noche, en la que capturó 4 rebotes y dio 3 asistencias en el triunfo de su equipo ante la Universidad de Liberty por 75-76.



El escolta está jugando a un gran nivel y ha promediado esta semana 26 puntos de media, motivo por el que le han concedido este galardón como mejor jugador de su conferencia. Es, de hecho, el segundo máximo anotador de la Southern Conference de la NCAA-1, con 19,4 puntos de media y promedia el 44,9% en triples.





Not 1, not 2 but 3 last second shots by @francisalonso10 in @UNCGBasketball's 3OT victory over Liberty!! #letsgoG #SCtop10 pic.twitter.com/4BgJHZrLBX