La primera fase de la EBA llega a su ecuador

El Unicaja sorprende al Marbella, que se deja el liderato en Los Guindos - Sufridas victorias de Novaschool, Medacbasket, Coín y Benahavís.

La primera fase de la Liga EBA ha llegado justo a su ecuador con un gran trabajo para todos los equipos malagueños. Hay que recordar que los cinco mejores de cada grupo jugarará una nueva Liga por el ascenso y los cinco peores lucharán por la permanencia. Cinco de los seis ¡equipos malagueños jugarían por subir a LEB Plata. Y el único que está fuera es el Unicaja, que tiene un partido menos y que esta semana ganó al CB Marbella, que perdió el liderato en Los Guindos.



Unicaja 74-72 CB Marbella

El único derbi de la jornada se jugó en Los Guindos, donde el Unicaja derrotó al líder CB Marbella, que pierde el primer puesto. El Unicaja ganó por 74-72 con dos tiros libres, a falta de tres segundos, de Ignacio Rosa. Ferni Ferruz tuvo inextremis un triple final para ganar, pero la bola no entró. El líder no ejerció como tal en Los Guindos. No llegó a ponerse por delante en todo el partido y fueron los chicos de Paco Aurioles los que más se merecieron la victoria. Pronto se puso el Unicaja por delante y en el segundo cuarto la renta que bordeó los 10 puntos y se llegó al descanso 41-34. Stilma, Carralero y Scariolo daban puntos al Unicaja, que siguió mandando al final del tercer cuarto: 59-54. El CB Marbella lo intentó con Ferni Ferruz por fuera y Pape Sow y Evan por dentro. Pero no pudo con un Unicaja que firmó un gran partido y se llevó con justicia el triunfo.



F. Medacbasket 75-74 CAM Soler

El Forus Medacbasket derrotó en un partido muy igualado al CAM Soler melillense por 75-74, en un gran actuación de Pablo Imbroda, que se fue hasta los 21 puntos. Imbroda estuvo bien secundado por De Shaw Curtis, con 17 tantos. Los de Manolo Povea están haciendo las cosas bien y siguen sumando. Son cuartos, con 5-4.



CB Novaschool 89-87 CB Almería

Sin hacer ruido, el CB Novaschool ya se ha situado en la tercera posición, empatado con Marbella, con 6 triunfos y 3 derrotas. El equipo malagueño derrotó al CB Almería por 89-87. El trabajo bien hecho tiene su recompensa y los de Rincón de la Victoria ya están en los puestos altos. Berdugo, con 26 puntos, lideró al Novaschool en anotación. Sensacional el partido de Anastasio Vázquez: 12 puntos, 19 rebotes y 38 de valoración.



CB Coín 76-72 CB Andújar

Sufriendo sabe mejor y el CB Coín, tras un gran primer cuarto, sufrió para derrotar a un Andújar que reaccionó y que le puso las cosas muy complicadas. Gran trabajo de equipo, con las puntuaciones muy repartidas: Francis Robles (15), Del Río (12), Larry (11) y Nevens (10) para los coínos.



Benahavís Costa Sol 74-73 Huelva

El equipo costasoleño, con una rotación más corta y cambios en la estructura del equipo, pudo competir y ganarle al Huelva, un rival de "su" Liga, por 74-73.