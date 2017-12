Multa de 15.000 dólares a Marc Gasol por "lenguaje soez"

Courtney Lee tuvo 24 puntos como mejor encestador de los Knicks de Nueva York, que derrotaron por 99-88 a los Grizzlies de Memphis, para quienes el pívot español Marc Gasol fue multado por la NBA.

Los Knicks (12-12), se recuperan de dos derrotas seguidas y con su cuarto triunfo en los últimos 10 partidos se mantienen en el penúltimo lugar de la División Atlántico.

Kristaps Porzingis, que regresó a la acción, tuvo 18 tantos y el reserva Michael Beasley agregó 14 para el equipo de Nueva York, que mejoró a 11-5 su registro en partidos celebrados en su campo en lo que va de temporada.

Por los Knicks el pívot español Willy Hernangómez no jugó por decisión de su entrenador.

Los Grizzlies (8-16), que sumaron su novena derrota en los últimos 10 partidos, son penúltimos en la División Suroeste.

Gasol tuvo 17 puntos como líder del equipo de Memphis al jugar 34 minutos, encestó 5 de 12 tiros de campo, incluido 1 de 4 triples, 6 de 7 desde la línea de personal, logró ocho rebotes y entregó tres asistencias.

Tyreke Evans aportó 15 tantos y el reserva Mario Chalmers estuvo con 14 para los Grizzlies, que jugaron por primera vez desde que vieron concluida su racha de 11 derrotas seguidas, al vencer a los Timberwolves de Minnesota, el lunes.

Mientras que la NBA dio a conocer que multó a Gasol con 15.000 dólares (12.700 euros) por usar un "lenguaje soez" durante una entrevista por televisión en vivo después del triunfo de su equipo el lunes.

Cuando el reportero le preguntó cuál ha sido el cambio que ha habido en el equipo, al que ve con más participación de parte de todos los jugadores, Gasol dijo que "no lo sé, pero me gusta".

Agregó que "los muchachos se han responsabilizado más de sus errores y estamos pareciendo cada vez más a como realmente somos".

Gasol indicó que "ahora tenemos que armar más juegos, más victorias, y los muchachos necesitan acostumbrarse a tener un poco más de confianza con el balón en sus manos, y acostumbrarse a jugar juntos. El pívot español terminó con un "Overoll, we won so fuck it!" ("Ganamos, así que a la mierda") que le ha costado la multa por parte de la NBA.

Victoria para Pau Gasol

Mientras, LaMarcus Aldridge logró 28 puntos y condujo a ocho jugadores con anotación de doble dígito en el triunfo de los Spurs de San Antonio, que vencieron por 117-105 a los Heat de Miami.

Los Spurs (17-8) sumaron dos victorias seguidas y su octava en los últimos 10 partidos para afianzarse en el segundo lugar de la División Suroeste.

El reserva Byrn Forbes tuvo 17 tantos y Rudy Gay consiguió 16 tantos para el equipo tejano, que anotó el 53 por ciento (46 de 87) de sus tiros de campo.

Por los Spurs, que ganaron su sexto partido de los últimos siete, el pívot español Pau Gasol tuvo 12 tantos en 20 minutos de juego, encestó 6 de 10 tiros de campo, logró cinco rebotes y entregó tres asistencias.

El escolta reserva Manu Ginóbili estuvo con 10 tantos en 25 minutos sobre la pista de juego al encestar 2 de 6 tiros de campo, incluido 1 de 2 triples, 5 de 5 desde la línea de personal, logró tres rebotes y dio tres pases para anotación para los Spurs que vencieron por octava ocasión consecutiva al equipo de Miami.

Los Heat (11-13) obtuvieron a Tylers Johnson con 25 puntos, el escolta Dion Waiters logró 22 y Josh Richardson aportó 19 puntos.