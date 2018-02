El UMA Antequera cae en la pista del Rivas con claridad

No pudo ser. El CD UMA Antequera cayó ayer en su visita al CD Rivas Futsal por 6-3. No fue el mejor partido de los universitarios en esta temporada, en una pista muy complicada, como es el pabellón Parque Sureste, donde el CD Rivas Futsal fue mejor que los pupilos de Manuel Luigi «Moli» y no permitieron que saltase la sorpresa. Los goles del conjunto universitario los anotaron Cala, David Velasco y Juanra. Pero esos tres tantos resultaron insuficientes para sacar adelante el partido. Samu, en el primer minuto, adelantó al Rivas, que sentenció el choque en apenas tres minutos, del 9 al 12, en el que se colocó con un durísimo 4-0 en el electrónico. El UMA Antequera sólo pudo maquillar el resultado final: 6.3.