Rincón celebra la VIII Noche del Luchador con 24 combates de Kick-Boxing, K1 y Muay Thai

La VIII edición de la Noche del Luchador, organizada por el área de Deportes del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria y Gimnasio Pitu, incorporará como novedad la modalidad de Muay Thai en los 24 combates previstos en el evento, que también cuenta con enfrentamientos de Kick-Boxing y K1, según ha adelantado el concejal, Sergio Díaz.

El evento, que se celebrará el próximo sábado 17 de marzo en las instalaciones del Pabellón Cubierto Municipal Rubén Ruzafa de Torre de Benagalbón acogerá 24 combates en las modalidades de Kick boxing (técnica en la que se emplea puños y piernas); K1 (a la que además se le suma la rodilla durante el combate); y como novedad este año la técnica Muay Thai (piernas, brazos, pies, rodillas, y codos, además de algunos barridos, sujeciones para golpear y proyecciones). Todos los desafíos incluyen las categorías amateur, neo y profesional.

Entre los combates cabe destacar el del rinconero, Esteban Salado, representando al Club Nirvana vs Pascual Finamore del club de Málaga Muay Thai Juan Trigo en la categoría de menos de 64 kg en reglas K1. Elena Godín, proclamada campeona de España en reglas K1 en categoría de menores de 55 Kg, vs Estela García, en representación del Gimnasio Pitu. Y en la modalidad Muay Thai competirán Celis, del Club Muay Thai Juan Trigo vs Joaquín Vallejo, del Club FBK Miguel Power.

La velada dará comienzo a las 17:30 horas y está dividida en dos partes: la primera donde participan los deportistas amateurs, los combates son dos asaltos de dos minutos cada uno, con un descanso de un minuto entre asalto, están provistos de todas las protecciones obligatorias: casco, bucal, espinilleras, guantes, coquilla y protector de pecho en chicas; y la segunda parte comenzará a las 20.00 horas, en los que los combates son neo y profesionales, el número de asaltos es mayor, tres por dos ó cuatro por dos ,con sus protecciones obligatorias y reglamentarias.