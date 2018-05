El Rincón Fertilidad Amivel, premiado

El temporadón del Rincón Fertilidad Amivel tiene su recompensa. La Federación Española de Baloncesto en Silla de Ruedas (FEDDF) celebrará por segundo año consecutivo una Gala Fin de Temporada de la División de Honor de la Liga Nacional de Baloncesto en Silla de Ruedas, en la que habrá premios en distintas categorías. Y el Rincón Fertilidad recibirá uno de los galardones. El equipo de Paco Aguilar recibirá el premio al "Equipo Revelación" de esta temporada 2017/18.

Hay que recordar que el Rincón Fertilidad Amivel ha finalizado la Fase Regular liguera en la cuarta posición y que los malagueños se han clasificado para disputar la Final Four, que se celebrará el 11 y 12 de mayo en Ávila. Precisamente en Ávila se lleverá a cabo la gala, el próximo sábado 12 de mayo a las 21.30 horas, una vez que concluya la Final Four, en el Centro de Usos Múltiples Carlos Sastre.

La ceremonia tendrá lugar en el Hotel Cuatro Postes de la capital abulense. Los premiados tendrán su merecido reconocimiento tras las votaciones realizadas por los clubes o las estadísticas en algunas de las categorías. El Rincón Fertilidad tendrá el honor de recibir un segundo galardón. El pívot de Torre del Mar Álvaro Mora ha sido el máximo reboteador de la temporada. El "Cachorro" ha dominado esta estadística del juego con con 215 rebotes (11,94 rebotes por partido). Y también recibirá en Ávila un homenaje.

El club lleva casi 40 años en funcionamiento y fue creado por Paco Aguilar, que sigue siendo su entrenador. Amivel es un vertebrador social en la comarca de la Axarquía. Lleva casi una década en la máxima categoría del baloncesto en silla de ruedas y este año ha logrado el mayor logro de su historia la acabar cuarto y disputar la Final Four. Se medirá a Albacete en las semifinales el próximo 11 de mayo.