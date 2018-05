Dumoulin, primera ´maglia rosa´ del Giro de Italia

El ciclista holandés Tom Dumoulin (Team Sunweb), campeón del pasado Giro de Italia, ha iniciado la defensa del título con una victoria en el prólogo de la edición 2018, una contrarreloj de 9,7 kilómetros en Jerusalén, por lo que se convertirá en el primero en vestir la 'maglia rosa'



El neerlandés, que por 23ª vez lidera una 'gran vuelta', empleó un tiempo de 12:02 en completar el recorrido con el que se iniciaba la ronda italiana en la ciudad santa. Así, se impuso por dos segundos al australiano Rohan Dennis (BMC) y al belga Victor Campenaerts (Lotto Soudal), que completaron el podio del estreno.



'La mariposa de Maastricht', de 27 años, aseguró la víspera que no se iba a suicidar si no ganaba la crono inicial, pero en la carretera rodó son superioridad, mostrando sus credenciales de favorito, hasta alcanzar el honor de ser el primer líder del Giro en el escenario particular de Tierra Santa, algo que celebró en meta:





Así ha sido la caída de Chris Froome durante el reconocimiento de la contrarreloj individual del #Giro101, afortunadamente nada grave ?? @antoalix @eduardochozas pic.twitter.com/B1aL6ZyvlQ — El Coloso INDURAIN (@ColosoINDURAIN) 4 de mayo de 2018

????? @tom_dumoulin wins the historical ITT in Jerusalem and is the first Maglia Rosa of #Giro101 | @tom_dumoulin vince la storica crono di Gerusalemme ed è la prima Maglia Rosa del #Giro101 pic.twitter.com/zHjt2jA0UD — Giro d'Italia (@giroditalia) 4 de mayo de 2018

Un riesgo que revaloriza la moral de Dumoulin, que se estrenó en la temporada y que, sin embargo, siembre dudas en su gran rival, el británico Chris Froome (Sky), que se fue hasta el puesto 21 a 37 segundos del holandés, un tiempo precioso teniendo en cuenta la capacidad del jefe de filas del Sky y la escasa distancia de la prueba.Un pellizco a las primeras de cambio para Froome, tal vez afectado por una caída que sufrió por la mañana mientras reconocía el recorrido de la contrarreloj.Así ha sido la caída de Froome:Tampoco le fue muy bien al francés Thibaut Pinot (Groupama), que se dejó 33 segundos, ni al italiano Fabio Aru, que perdió 50 segundos.En los primeros puestos de la crono se metieron por sorpresa el portugués(Katusha), cuarto, el británico(Katusha) y el español(Astana), con un meritorio sexto puesto a 18 segundos de Dumoulin.marcó la primera referencia importante de la crono, con 12.04 minutos que parecían imbatibles. El corredor de Adelaida, dos veces campeón mundial por equipos, salió muy pronto, de los primeros de la lista, y hubo de aguantar la espera en la "silla caliente" casi toda la etapa, viendo cómo pasaban por meta uno a uno sus rivales.Su registro sobre un terreno ondulado,, solo lo podían batir un puñado de corredores. Su espera aumentaba la ilusión, pero quedaban por llegar los grandes monstruos de la crono.Enseguida se vio que Froome no le iba a dar el disgusto a Dennis porque sus tiempos de paso no evidenciaban la mejor etapa del cuádruple ganador del Tour, atenazado por el accidente matinal.Pero otra imagen ofreció Dumoulin. De una pieza sobre la bicicleta y con cadencia implacable, igualó el mejor registro en el punto intermedio.Con el perfil más exigente contó la fuerza hasta presentarse en meta como ganador de la etapa y primer líder del Giro 2018. Dumoulin sigue de rosa casi un año después. Un primer aviso. No hizo falta suicidarse por la victoria, simplemente ser más rápido que los demás.La segunda etapa se disputará este sábado, entre, con un recorrido de 167 kilómetros por la costa mediterránea de Israel. Primera opción para los esprinters.