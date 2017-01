Plaza cambia de discurso para 2017

Joan Plaza ha abierto el año 2017 con un nuevo discurso. Es la continuación de su plan. Tras repartir minutos, tratar de que todos los jugadores encuentren su rol y se sientan importantes, ahora llega la hora de la verdad. El mes de enero será durísimo. Está en juego el futuro continental en el Top 16 de la Eurocup y la Copa del Rey. Así que el entrenador del Unicaja ya no va a esperar a nadie, va aser más exigente que nunca y ha llegado a decir esta mañana, antes del entrenamiento previo a viajar a Berlín, que si tiene que "jugar con ocho jugadores", lo hará.

"Teóricamente nos hemos preparado para llegar bien hasta aquí, física y técnicamente. Son muchos partidos ahora. A principio de la temporada había dos objetivos: clasificación Eurocup y Copa del Rey. Ahora no hay margen de maniobra en la Eurocup. Hemos de sellar la Copa. Y meternos en play off en la ACB estando lo más arriba posible. Los jugadores son profesionales. Cada uno tiene una presión y yo les meto presión a los jugadores. Hemos invertido muchos meses para llegar a enero y febrero en buenas condiciones. La calidad del entreno está siendo muy buena. Y hay que reflejarlo en la cancha. Estoy animado. No hemos hecho el partido completo pero hemos tenido minutos de excelencia. Queremos estar lo más cerca posible de los de arriba. Sabemos de la dificultad. Queremos estar en la siguiente fase. Hay que demostrar si somos capaces", explicó.

Y fue tajante y mandó un mensaje a navegantes. "Hasta diciembre teníamos un margen de adaptación, pero ya se ha acabado. Así se lo he dicho a los jugadores, no lo digo aquí para que lo lean luego en prensa. Debemos seguir trabajando y compensando, porque no todas las cosas están asimilidas, pero ahora es cuando debemos optimizar al jugador, al que esté en mejores condiciones. Van a jugar los que estén mejor. Si tengo que jugar con ocho, lo haré, y tendremos más verticalidad en el juego", afirmó.

Sobre el Top 16 de la Eurocup explicó que ahora todo se comprime y que en sólo seis partidos está prohibido fallar. "El margen de error es mucho menor. Necesitamos cuatro victorias, si encima podemos tener cinco o seis... o cuatro y el average? Son las mínimas. El margen de maniobra es menor. Hasta diciembre tenemos un margen de espera por jugadores y esa fecha se ha acabado. No todas las cosas están asimiladas ahora vamos a optimizar al jugador que esté en mejores condiciones", repitió.

En un grupo con Valencia, Cedevita y Alba Berlín, Plaza piensa que tanto Valencia como su equipo son los favoritos. "Nosotros tenemos muchas cosas que decir. Valencia está por encima de nosotros en Liga y tiene mayor presupuesto, pero me gustaría que entre Valencia y nosotros fuésemos capaces de meternos. A Berlín lo he visto jugar y lo hace a un gran nivel, es un equipo que fuera puede que baje un poco sus presaciones. Cedevita también conocemos el perfil de equipo y del entrenador. Si no faltamos al respeto me gustaría pensar que el favorito del grupo está entre el Valencia y nosotros", admitió.

Se lamentó de los problemas físicos de Dejan Musli y Hamady N'Diaye. "Musli tiene un problema físico de última hora. Estoy esperando que los médicos me digan algo. Queremos ir allí y jugar al máximo rendimiento. No sabes qué cancha es menos propicia. Vamos a hacer nuestro partido e ir a ganar. Aún tenemos la sensación de que el partido completo no lo hemos hecho y queremos poner ya velocidad de crucero", insistió.