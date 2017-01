Dejan Musli viaja pero prácticamente está descartado

Dejan Musli ha viajado con el Unicaja a Sevilla, pero lo ha hecho para hacer grupo porque, a faltas de confirmación oficial, está prácticamente descartado para jugar. El pívot tampoco pudo trabajar junto a sus compañeros este sábado bajo las órdenes de Joan Plaza, por lo que su presencia este domingo ante el Betis Energía Plus está casi descartada. La expedición viajó en autobús por la mañana y el pívot serbio ha sido uno más, pero sigue con fuertes golpes en el cuádriceps que le hacen estar virtualmente fuera del equipo. Musli ya fue baja ante el Alba Berlín.

Las pruebas médicas descartaron una rotura muscular, pero todavía siente dolor, de ahí que no haya podido ejercitarse en las tres últimas sesiones. Plaza deberá darle más minutos al joven Viny Okouo y también usará a Carlos Suárez en el puesto de «cinco», algo que no es raro para él este año.