Ibon Navarro: "Ya se ve la luz, pero queremos mantenernos en el túnel"

El Unicaja regresó a la senda del triunfo en la fiesta del Martín Carpena. Los malagueños se convirtieron en un ciclón que no dio opción al UCAM Murcia y celebraron junto a su afición la vuelta a casa tras coronarse en Belgrado como campeón de la Basketball Champions League. A pesar de ello, Ibon Navarro, como es habitual, huyó de la euforia y explicó la victoria de los suyos en casa.

Valoración inicial

"Hemos estado un poco ansiosos, de querer agradar por agradar, de dejarnos llevar por este espíritu de fiesta en la primera parte. En la segunda hemos estado mejor, no en el porcentaje de tres, pero sí en sacar rédito a las pérdidas del UCAM Murcia, hay que matarlos muchas veces porque siempre vuelven. Es importante mantener la dinámica en estos últimos partidos porque siempre hay equipos que se desconectan, a ver si acabamos con buen ritmo en estos dos últimos partidos que son muy importantes para llegar bien al play off".

Gestión física y mental

"Lo primero que vamos a hacer es descansar día y medio para estar enganchado física y mentalmente, sobre todo para que quieran venir una semana más, y otra más. Ya ven la luz al final del túnel y queremos mantenernos en el túnel. Vamos a estar un día y medio sin vernos las caras, que llevamos quince días seguidos viéndonos las caras e intentar llegar bien al viernes".

Correcciones

"Vimos al equipo anormalmente cansado en acciones poco propias en Tenerife y teníamos mucho miedo porque el partido de hoy iba a ser muy duro. Estuvimos anormalmente mal en la semifinal ante ellos y la prioridad era arreglarlo, como comenzar defendiendo duro. Eso sí lo hicimos en la final, pero no lo hicimos en liga ante Tenerife. A nivel de pequeños objetivos dentro del partido los estábamos cumpliendo, aunque hemos tratado de hacer muchos pases espectaculares, de agradar mucho".

Alberto Díaz

"Estamos muy contentos con él, con el trabajo que está haciendo, venía con porcentajes muy buenos hasta hace seis partidos y desde entonces, cero de 16 en triples, algo que no es normal con lo que trabaja, siempre es el que se queda más tiempo para tirar en los entrenamientos".

Alberto Díaz fue una de las grandes figuras del partido. / Gregorio Marrero

Play off

"Tengo muy claro que los play offs de este año los carga el diablo. Cualquiera nos puede ganar. Nosotros también, que para eso vamos a ser segundos o primeros, pero cualquiera de los siete equipos te puede ganar perfectamente".

El MVP de Osetkowski

"No he detectado nada en el vestuario acerca de eso, aunque seguro que le han dicho que si es MVP va a tener que traer pizzas durante una semana. Me ha gustado verlo comprometido con las cosas que tenía que hacer atrás aunque no haya anotado, ha corregido dos errores que tuvo con Sleva en la Final Four".

El descarte

"Parece complicado que metamos jugadores exteriores en la rotación del descarte. Puede ser, pero con seis interiores, es complicado. Barreiro se ha notado una cosita en el gemelo y no ha vuelto. Melvin ha hecho un muy buen trabajo en el tercer cuarto pero tampoco ha vuelto. Sin hacer grandes dramas, ellos saben que un jugador va a ser el descarte, pero eso es por una decisión técnica que se la explicamos y la entienden".