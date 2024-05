Ibon Navarro desvela su plan: "No me veo en otro sitio que no sea Málaga"

Ibon Navarro fue protagonista este lunes en Radio Marca Málaga. El entrenador del Unicaja fue homenajeado tras la conquista reciente de la Basketball Champions League en Belgrado y también recibió el escudo de oro de la emisora malagueña del deporte de manos de Antonio Jesús Merchán, su director.

El técnico vasco pasó revista a muchas cuestiones de la actualidad cajista, pero sobre todo dejó el gran titular que la afición cajista quería escuchar: "No me veo la próxima temporada en otro sitio que no sea Málaga".

Ibon Navarro, junto a Merchán y López Nieto. / Unicaja

Contrato hasta 2026

Ibon Navarro renovó el pasado verano con el Unicaja por tres temporadas, hasta junio de 2026. El buen juego del equipo verde y los magníficos resultados deportivos han provocado que durante estos últimos meses haya rumores sobre el posible interés de equipos de Euroliga en reclutar a Ibon para sus respectivos proyectos pagando al Unicaja la cláusula de salida pactada en su contrato.

Esta posibilidad, al menos este próximo mercado estival, parece descartada según las palabras del propio Ibon Navarro: "No me veo en un sitio que no sea Málaga la próxima temporada. Mi futuro profesional nunca se sabe, pero estoy muy bien en Málaga. Muy cómodo con el club, con Juanma Rodríguez, con Antonio Jesús López Nieto, con los jugadores, con el staff... También con la ciudad", aseguró.

Proyecto todavía con recorrido

Navarro quiere seguir creciendo con el Unicaja, al que todavía no le ve un techo definitivo: "Este proyecto todavía tiene recorrido. Espero que se pueda mantener el bloque que tenemos y lo bonito sería que este equipo se convirtiera en leyenda como aquel de Sergio Scariolo, Cabezas y Berni y que en el futuro todo el mundo recuerde el Unicaja de 2022, 2023, 2024... El club, de todas formas, está por encima de las personas. Habrá alguno que se vaya, pero lo importante es seguir en el camino adecuado y en ese creo que estamos bien posicionados".

Margen de mejora

Ibon Navarro, respecto al play off por el título, ve todavía margen de mejora a su equipo. "Hay cosas que podemos hacer mejor. No estamos en nuestro mejor momento. Ganamos la Final Four con una versión baja de dos jugadores muy importantes para nosotros como Dylan Osetkowski y Kameron Taylor. Si conseguimos tener a los 12 en su mejor momento..., pero no va a ser fácil", dijo.

Ibon Navarro, en un entrenamiento. / UNICAJABFOTOPRESS/M.POZO

El coach verde sabe que el play off de cuartos de final va a ser muy duro. "Cualquier rival puede ser terrible si acabamos segundos. No hay rivales asequibles. El nivel es estratosférico, necesitando 21 victorias para clasificarse para el play off. Hay que contextualizar las cosas. La Liga Regular es una cosa y los play off son otra cosa. Real Madrid y Barca, cuando acaben la Euroliga, pondrán todo su esfuerzo en los play off y ahí se empina la cuesta. Ojalá nosotros demos una buena versión para poder competir contra ellos. Al Real Madrid y al Barça ganarles un play off a 5 partidos es extremadamente difícil. Y eso, si es que llega, será después de un cruce de cuartos muy peligroso para nosotros. Y ese es el que no podemos perder, el de los cuartos de final", explicó Navarro.

"Fueron injustas las críticas del inicio de la pretemporada"

Echando la vista atrás, recordó las críticas que recibió el equipo al principio de la temporada, con un balance de 1-3 en la clasificación. "Fueron injustas las críticas al inicio de la temporada. Estábamos jugando sin pívots. Sima se lesionó antes de empezar la pretemporada, Kravish llegó con una fascitis plantar y Lima no estaba. Tuvimos que parchear con Ilimane Diop y con la cantera. No podíamos estar bien porque al baloncesto hay que jugar con pívots y nosotros no teníamos", recordó.