N´Diaye, de solución a problema

Hamady N'Diaye llegó a Málaga, tras casi un mes de espera para tramitar sus papeles desde Singapur, pasando por Nueva York y Dakar, convertido en el refuerzo del juego interior del Unicaja, tras el despido exprés de Trevor Mbakwe. Tres meses después, el pívot senegalés ha sido dado de baja en la Liga Endesa tras el fichaje de Alen Omic, y se ha convertido en un verdadero problema. El Unicaja confiaba en encontrarle acomodo en otro equipo, pero las gestiones emprendidas no han fructificado. Y NDiaye ya ha comunicado que no está dispuesto a salir de Málaga rescinciendo su contrato si deja de ganar parte del dinero que tiene firmado con el club de Los Guindos hasta el próximo 30 de junio. Así que el Unicaja, sin opciones en el mercado para dejarle marchar, asume ya que deberá mantener al jugador en la plantilla. No podrá jugar la ACB, ya que por cupos está descartado, salvo que Plaza decidiera prescindir de un europeo o un extracomunitario. Pero sí que podría disputar la Eurocup ocupando la plaza de un recambio «natural», como sería Viny Okouo. El pívot es jugador de formación en la ACB, pero sin exigencias de cupos en la competición continental, sí que podría actuar en Eurocup.

De hecho, el club ya ha comenzado a buscarle una máscara protectora para que pueda comenzar a entrenarse con sus compañeros en los próximos días. NDiaye recibió un fuerte golpe en el último encuentro que disputó con la camiseta del Unicaja, ante el Valencia Basket en el Martín Carpena, el miécoles de la pasada semana.

Tras pasar por una revisión médica se le detectó una leve fisura en el tabique nasal, por lo que fue operado. Se espera que en los próximos días ya esté apto para entrenarse y volver a la dinámica del equipo. Si todo va bien, NDiaye podría volver a jugar en la Eurocup, con esa máscara que se le va a hacer a medida para protegerle la zona afectada. Su continuidad en Málaga es un problema para el club, ya que se esperaba ahorrar su ficha. Pero, por el momento, no ha encontrado una salida y sigue en nómina. Joan Plaza seguirá haciendo rotaciones, aunque a partir de ahora pierde a una pieza que ha tenido desde la pretemporada, el dominicano Juanjo García.

El fichaje de Alen Omic y la continuidad «obligada» de NDiaye dejaban al Unicaja con un plantel de 14 efectivos. Así que, una vez que ha expirado el contrato mensual de Juan José García, el club ha decidido no ampliarlo de nuevo. El ala-pívot dominicano, que es cupo de formación, ha estado con el grupo desde el mismo verano, en pretemporada. La decisión de acabar con el Clínicas Rincón obligó a buscar un jugador que reforzase el equipo en los enternamientos.

Juanjo ha sido ese hombre y, además, ha estado también a disposición de Plaza. Ha jugado, de hecho, siete partidos, con un promedio en pista de sólo 2:17 minutos. Se va con la «espinita» de no haber anotado ni un solo punto. En su cuenta de Twitter, el jugador se despidió de club, compañeros y afición: «Agradecido de haber sido parte de un gran equipo como Unicaja, mis mejores deseos para el resto de la temporada», escribió.