De Los Guindos a Estambul

El mejor baloncesto de Europa júnior no se puede ver en directo hoy ni en Belgrado ni en Liubliana ni en Milán ni en Barcelona... Sólo en Coín. Sí, aquí en Málaga. Como los galos de la época romana de «Asterix y Obelix», Coín sigue siendo esa aldea irreductible, amante del baloncesto, que se sube siempre que puede al carro del deporte de la canasta. Y desde hoy y hasta el domingo acoge el Adidas Next Generation, uno de los cuatro torneos de categoría júnior que la Euroliga organiza en el Viejo Continente y que da una plaza para la Final Four de la Euroliga en Estambul, este próximo mes de mayo. Ocho de las mejores canteras del básket europeo están presentes hoy en Coín, con el Unicaja Rincón Fertilidad entre ellas.

El Unicaja logró firmar un contrato con la competición para que el club tuviera la potestad de organizar durante cuatro años este espectacular torneo. El acuerdo con la Diputación y el Ayuntamiento de Coín fue rápido y hoy se reunirán en el remodelado pabellón, junto al Unicaja, el Real Madrid, Bayern Munich, Cibona Zagreb, Real Betis Energía Plus, Darussafaka Dogus Estambul y Estrellas de Praga.

Los mejores jugadores jóvenes, los futuros valores de equipos de Euroliga, Eurocup y chicos que en unos años podrán estar llamando a las puertas de la mismísima NBA estarán desde hoy en Coín, donde también se darán citas representantes, ojeadores y personajes relacionados con el mundillo del baloncesto. La entrada es, además, gratuita, y todos los partidos se verán por «streaming» en la web «basketcantera».

El Coín Adidas Next Generation divide a los ocho equipos en dos grupos. El Unicaja Rincón Fertilidad está integrado en el Grupo A, junto a Darussafaka, Praga y Estudiantes. El Grupo B está compuesto por Real Madrid, Cibona, Betis y Bayern Múnich. El Unicaja abre hoy el fuego a las 12.00 horas contra Praga. Y por la tarde, a las 18.30 horas, se medirá al Darussafaka. Los ganadores de los dos grupos disputarán, de forma directa, la gran final el domingo día 12 a las 12.30 horas. El campeón de Coín se clasificará para la gran Final Four de Estambul.

El Unicaja Rincón Fertilidad cuenta ya las horas. El equipo se entrenó ayer por la tarde en Los Guindos por última vez y recibió la visita y los discursos motivadores de sus dos presidentes, Eduardo García y Manolo Rincón.

Paco Aurioles, entrenador de esta joven remesa, cuenta con un equipo muy malagueño, en el que echará de menos a Ablaye Sow, su «torre», y que aún no se ha recuperado de la lesión que sufrió a comienzo de curso, cuando se entrenaba con el primer equipo. A este Unicaja Rincón Fertilidad le faltan centímetros y, eso sí, le sobra desparpajo y talento. Ha llegado toda la documentación y el hijo del «Colorado» Wolkowyski, Tomás, podrá jugar. El líder de esta generación es Ignacio Rosa, un alero grande, de 2,07 metros, que puede hacer muchas cosas. Sobre él apuntarán los focos.

El objetivo es competir y estar a la altura. Hay que hacer tres esfuerzos para llegar a la final del domingo. El Real Madrid, a priori, parte como el gran rival a batir.



Aurioles: «Todos llevamos tiempo soñando con esto»

Paco Aurioles es el encargado de conducir la formación de este equipo, con Leandro Ramírez como segundo, Enri Salinas en el tema físico y José Ruiz en el cargo de delegado. «Estamos tensos, como es normal. Son chicos de 16 y 17 años. Llevamos tiempo soñando con este torneo. Tenemos una incógnita: saber cómo van a estar ante equipos júniors. Jugamos sólo Liga EBA y hemos competido. Ahora tenemos que ver cómo jugamos ante gente de nuestra edad y estamos ante esa expectativa. Ojalá que la competición EBA nos dé dureza. Tenemos jugadores con experiencia en selecciones y hay otros chicos nuevos en el Unicaja».