Ilusión renovada por la Copa

La cita será el viernes, desde las 21.30 horas, en el Buesa Arena, contra el FC Barcelona - La victoria liguera del equipo cajista ante el Real Madrid ha elevado la moral de la afición y de los jugadores, deseosos de dar la sorpresa en tierras vascas

Ya está aquí la Copa del Rey. La semana más bonita del baloncesto español. Esa cita anual que tiene un no sé qué que qué se yo, que hace del básket el deporte rey nacional... aunque sea solo por cuatro días. Ni el play off por el título ni al mismísima Final Four de la Euroliga son capaces de concitar tanta expectación mediática como este torneo del k.o., que cada mes de febrero reclama todo su protagonismo.

Vitoria espera desde este jueves a los 8 mejores equipos de la primera vuelta de la Liga Endesa para buscar en cuatro días y tres partidos al campeón del torneo más bonito jamás inventado. Y esta vez, de nuevo, con el Unicaja como actor protagonista, tras la dolorosa ausencia de la pasada cita de A Coruña 2016.

El equipo de Joan Plaza será el último en debutar en el Buesa Arena. Su partido de cuartos de final será la última eliminatoria, el viernes, a las 21.30 horas, con las cámaras de Movistar Plus en directo. Ese día y a esa hora ya habrá tres semifinalistas asegurados. Faltará solo el cuarto: el equipo cajista o el conjunto culé.

Se palpa en el ambiente que estamos en una semana muy especial. Las redes sociales dan buena prueba de ello. El «subidón» del domingo, con la victoria frente al Real Madrid, hace que, además, la ilusión por brillar en la Copa se haya desatado entre los aficionados, muy tristes hasta este fin de semana y eufóricos ahora, tras los 40 minutos jugados contra el equipo blanco. Así es el deporte y así son los malagueños.

El Unicaja empieza hoy mismo a preparar la batalla de Vitoria. A pesar del mal momento del rival, es evidente que el Barcelona parte como favorito. En el sorteo fueron los blaugranas cabezas de serie y eso siempre es un plus a la hora de ostentar la vitola de favoritos. Eso y su caché de equipo grande y de aspirante a todo lo que juega... por muy mal que le vayan las cosas este curso.

Pero que el Unicaja se va a presentar con más optimismo en Vitoria del que se podía pensar hace solo una o dos semanas, también es evidente. El equipo se ha ganado esa dosis extra de optimismo con su victoria ante el líder de la Liga y de la Euroliga. Un triunfo tan merecido como inesperado.

El equipo malagueño regresa hoy al trabajo, tras conceder Joan Plaza la jornada del lunes de descanso a sus jugadores, necesitados de relax después de la batalla del domingo por la tarde en el Carpena.

La mejor noticia de todas en esta cuenta atrás hacia Vitoria 2017 es que no hay lesiones ni problemas físicos en la plantilla. Salvo sorpresa, todos los jugadores estarán a disposición del cuerpo técnico para empezar a preparar el partido contra los culés. Todos, incluidos Nemanja Nedovic y Carlos Suárez, que acabaron tocados el partido frente a los merengues con sendos golpes en la mano y en el cuello, respectivamente. El equipo, salvo imprevistos no deseados esta semana, llegará a la Copa con su «12» al completo, con Alen Omic ya integrado a la dinámica del plantel y sin tener que lamentar bajas.

La cuenta atrás está en marcha. El próximo viernes, a las 21.30 horas, el contador llegará a cero. Entonces, habrá cuarenta minutos por delante para buscar el ansiado pase a las semifinales. ¿Por qué no?