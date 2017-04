El Unicaja se clasifica matemáticamente para el play off por el título

Al Unicaja le han sobrado cinco jornadas de Liga para conseguir su pase matemático al play off por el título. El triunfo de esta noche de miércoles en el Martín Carpena, ante el Iberostar Tenerife, coloca a los verdes con 18 triunfos en la tabla, cinco más que el noveno clasificado, RetaBet Bilbao Basket (13), con cinco jornadas solo por disputarse de la Liga Regular. Como quiera que el average particular entre cajistas y vascos es favorable a los de Plaza, el billete para el play off ya es oficial, aunque el Unicaja pierda todos los partidos que le restan por jugar de aquí al inicio de la lucha por el título.

Con el objetivo principal ya en el bolsillo, la cuarta plaza es el nuevo reto que se plantean los verdes, para así jugar los cuartos de final con ventaja de pista. Empatado ahora en la tabla con el Barcelona (5º) y Herbalife Gran Canaria (6º), el equipo de Los Guindos queda a una victoria del propio Iberostar y del Baskonia, tercero y cuarto, respectivamente.

El calendario que tiene por delante el Unicaja a partir de ahora es recibir en casa al ICL Manresa y al Real Betis Energía Plus, y viajar a las pistas del FC Barcelona, Baskonia y UCAM de Murcia.