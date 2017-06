Carlos Suárez, capitán para rato

Por fin. Era una de las noticias más esperadas por la afición del Unicaja desde el día que el Real Madrid ganó el tercer partido del play off por el título en el Martín Carpena y acabó la temporada. Ha costado más de lo que los propios protagonistas hubieran querido, pero desde primera hora de la tarde de este martes ya es oficial: Carlos Suárez seguirá en el Unicaja al menos dos temporadas más, que podrían ser un total de cuatro.



El jugador madrileño, capitán del equipo desde el pasado verano, cumplirá así al menos seis temporadas vestido de verde cajista, ya que el acuerdo de renovación firmado ayer por el jugador acaba en junio de 2019, aunque se puede ampliar un año más, hasta 2020, y llegado ese momento, a un cuarto año más, hasta junio de 2021. O sea, que la renovación es por un novedoso formato 2+1+1.



No ha sido una renovación fácil. La Opinión de Málaga ha venido informando los últimos meses de las diferencias que el agente del jugador, José Ortiz, y el club han mantenido de cara a cerrar esta operación, clave en la planificación del equipo de cara a la próxima temporada.



A pesar de que algunas informaciones hablaron de renovación segura hace un par de meses, todavía en pleno esprint final de la temporada, lo cierto es que las conversaciones para su continuidad han pasado por un periodo crítico estas últimas semanas en las que Suárez se ha planteado seriamente buscar otras alternativas deportivas para su futuro profesional.



El club se mostró tajante en un principio a no mejorar económicamente la ficha del jugador y tampoco vio con buenos ojos realizar un contrato de larga duración, algo que definitivamente se ha arreglado cediendo todas las partes un poco hasta este acuerdo confirmado ayer por el club mediante nota de prensa: «Unicaja Baloncesto y Carlos Suárez han llegado a un acuerdo para seguir unidos las próximas temporadas. Así, el jugador de Aranjuez podría llegar a cumplir nada menos que 8 temporadas defendiendo los colores del equipo malagueño. La afición del Martín Carpena seguirá disfrutando con la entrega y calidad de nuestro capitán, cuya imagen levantando la Eurocup el 5 de abril de 2017 ha pasado ya a la historia dorada del conjunto malagueño», reza la nota del club de Los Guindos.



El de Aranjuez podría ser así uno de los jugadores que más tiempo ha estado en la primera plantilla del Unicaja. Procedente del Real Madrid, llegó a Málaga en el verano de 2013, convirtiéndose desde entonces en un referente del club para la afición y en un jugador con un rol determinante en la plantilla de Joan Plaza, con el que aterrizó en Málaga de forma paralela, hace cuatro veranos.



Suárez lleva camino de convertirse en uno de los jugadores más importantes de la historia, a pesar de no haber salido de la fábrica de Los Guindos. El alero reconvertido a ala-pívot es en la actualidad el noveno jugador con más partidos disputados con el Unicaja en toda la historia, con un total de 242. Además, es el 6º jugador con más rebotes ofensivos (337), 8º en rebotes defensivos (663), 8º en rebotes totales (1.000) y 9º en asistencias (444). Si finalmente cumpliera los 8 años que puede estar vistiendo la camiseta verde cajista, sólo Berni Rodríguez y Carlos Cabezas superarían la longevidad del de Aranjuez, con 13 y 10 temporadas, respectivamente.