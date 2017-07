El Unicaja rebasa sus expectativas de crecimiento en su campaña de abonos

El pasado 4 de mayo, el Unicaja presentaba, antes del tercer partido de las semifinales de la Liga Endesa contra el Real Madrid en Málaga, su nueva campaña de abonados. En ella, el club explicaba que, partiendo de los 7.200 abonados de esta temporada que acaba de echar el cierre, se ponía como meta un crecimiento de un 8%. Es decir, incrementar la masa social verde en unos 500 abonados más. Pues ese reto está ya superado. Y sólo en el primer mes de venta del nuevo carnet.

El club informó ayer a este periódico de que 636 personas han expedido ya su nuevo carnet y que, además, las bajas están siendo esta temporada mínimas. No existen aún datos porque hasta que no se pase el primer recibo durante los próximos días no se sabrá a ciencia cierta, pero las bajas vía email o por teléfono están en niveles bajísimos, y la estimación, según informó ayer el propio presidente, Eduardo García, es de un «3 ó 4 por ciento» de bajas. Es decir, que a poco que continúe este buen ritmo de ventas, hay que comenzar a poner nuevos techos en este objetivo.

Y es este curso han tenido el carnet 7.200 personas, por lo que sobrepasar los 8.000 se intuye como un reto más que cercano. ¿Y por qué no soñar con llegar a los 8.500? Hay que tener el cuenta que la campaña de promoción, propiamente dicha, aún no ha comenzado. El club elaboró, en un casting de aficionados, un plan de actuación con 18 imágenes de abonados convertidos en protagonistas. Y ahora en julio comenzará esta promoción, con cuñas de radio, espacios en prensa y otras actividades y lanzamientos.

El caramelo de la Euroliga está siendo muy goloso y la afición malagueña está respondiendo a una próxima temporada que promete emociones fuertes, con una competición entre los 16 clubes más fuertes de Europa, y una ACB más abierta.

El Unicaja repite un abono único que ya se instaló por primera vez esta pasada temporada, con la Eurocup y la Liga Endesa juntas, y ahora con la Euroliga. Se vende en un paquete cerrado, con la gran novedad de que van a incluirse también los choques del play off, algo que es muy llamativo y atractivo. Y es que el aficionado que compre su carnet no tendrá que hacer luego abonos extraordinarios, como ha ocurrido hasta ahora, cuando el equipo dispute partidos de de ACB o de Euroliga. Se parte de la base de que habrá un mínimo de 32 encuentros (15 de Euroliga y 17 de Liga Endesa) de Fase Regular, y con la opción de que en la ACB se suba a 18.

La renovación oscilará entre los 234 y los 590 euros. Para los nuevos abonos, desde 254 a 640 euros, con 1.800 para los VIP Pista. Se siguen aplicando descuentos para colectivos (más de 10 abonados) o familias (mínimo de dos miembros), a partir de 150 euros. Y se añade el Abono Single, desde 170 euros. Se facilitará el pago en 12 meses y otra de las novedades es que se puede mejorar la entrada de cada partido, a través de la web, comprando una entrada mejor y abonando la diferencia. Y se crea el «Equipo Chicui», para regularizar la entrada de los niños menores de 7 años que accederán con un nuevo carnet por 10 euros usando el asiento del adulto. Pueden participar en actividades para ellos.