Joan Plaza: "No hemos tenido chispa, la culpa es nuestra"

"No es por ti, es por mí". La frase no es de Joan Plaza, pero bien podría acogerla a tenor de las explicaciones del técnico al término del partido en Bilbao, donde el Unicaja ha sufrido una dolorosa derrota contra el RetaBET que le complica su presencia en la próxima edición de la Copa del Rey.

El técnico del Unicaja ha explicado en primera instancias algunas de las claves por las que su equipo ha caído derrotado. "Dos o tres veces que hemos tenido el partido en nuestra mano no hemos sido capaces de rematarlo. Técnicas ingenuas. Esa técnica nos ha costado ocho puntos. Otras veces no hemos cerrado el rebote defensivo, que veníamos defendiéndolo bien en las últimas semanas, pero en esta ocasión no lo hemos defendido bien. Hemos permitido varias opciones, y de hecho en el tercer cuarto ellos sólo han metido una canasta de tres y los tiros libres y 9 puntos han sido de rebote ofensivo de ellos. Lo hemos cerrado muy mal. Horribles en el porcentaje en tiros de tres, con un 19 por ciento. No es propio tener esos porcentajes. Cuando no eres capaz de poner el pie en el cuello, metafóricamente hablando, para derribar pues pasa cosas como estas con jugadores de la experiencia que tiene el Bilbao. Hemos perdido y sólo queda reconocerlo y hacer una lectura positiva cuando veamos el vídeo otra vez", dijo en primera instancia.

Cuestionado sobre si el partido de Tel Aviv ha pasado factura, Plaza no ha podido esconderlo. "Habrán pasado 36 horas del partido de Tel Aviv, pero no voy a hablar de excusas por haber jugado la Euroliga porque tenemos ese privilegio, llorar por eso me parece una falta de respeto. Pero es cierto que no teníamos chispa. Ni fuerte. Por falta de movimientos no teníamos vías de entradas. No estábamos generando. Ha habido varios balones consecutivos que hemos perdido lo que ha permitido que en el último cuarto se pudieran enganchar. La culpa, más allá del talento del equipo rival, es mucha de nuestra parte".

Y por último, plaza ha sido preguntado en sala de prensa sobre la diferencia del equipo en Liga ACB y Euroliga. "Creo que si ampliamos las miras veremos que es cierto que estamos a una victoria o dos del play off de la Euroliga. Y ahí hay equipos españoles por debajo nuestro que no deberían de estar. En esta doble competición, la competición más fuerte de Europa junto con la Euroliga es la ACB. Eso explica muchas cosas. Tenemos un porcentaje de triples en ACB entre los cuatro mejores. En Euroliga estamos en un 46 por ciento, pero hoy hemos estado en 19. Dejando a un lado la defensa del Bilbao, es porque el equipo no tiene esa energía ni esa convicción. Y quiero pensar que es eso. No suelo hablar con los jugadores después de los partidos, pero sí lo hice anteayer entré en Israel en previsión de estas cosas. Y quise que ellos lo entendieran porque estaban muy excitados. Que supieran de la importancia de ganar aquí y de no tener una doble cara. Había jugadores que habían jugado menos allí y tendrían mayor presencia en ACB. Bueno, todo el énfasis que puedes poner como entrenador y como cuerpo técnico, no lo hemos sabido transmitir en la pista".