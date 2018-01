Txus Vidorreta: "Estamos pagando una rotación tan corta"

El entrenador del Valencia Basket, Txus Vidorreta, lamentó la derrota pero se mostró satisfecho por el rendimiento de su equipo, a pesar de las numerosas bajas con las que jugó en Málaga. Destacó que el Valencia tuvo un triple "para empatar a 20 segundos de Rafa Martínez", y reseñó que necesitó más trabajo en el rebote para ser más competitivos. "Fue un partido apretado e igualado. El Unicaja, siempre con ventajas, y nosotros trabajando duros, persistiendo en el trabajo a pesar del desacierto en triples en el segundo tiempo que no nos permitió encontrar una ventaja para meterle presión al Unicaja. En el inicio del tercer cuarto fueron mejores que nosotros en el rebote ofensivo, aunque sólo anotaron 10 puntos tras rebote, pero no pudimos correr y fue un partido igualado. No estamos satisfechos porque hemos perdido", resumió.

Vidorreta continuó hablando del duelo. "Hubo un momento crítico de Nedovic, con un triple casi de medio campo, pero hemos vuelto otra vez. Nos faltó ahí acierto en la línea de tres. Hemos hecho el baloncesto que teníamos que jugar. Mientras tuvimos acierto estuvimos encima y cuando fallamos tiros abiertos ellos abrieron la diferencia. Tras el 70-67 tuvo Rafa el triple y debimos ir más duros al rebote. La línea todo el año del equipo es muy buena, competimos en todas las canchas en estos 31 partidos y en unas condiciones adversas".

.

Vidorreta desveló que Guillem Vives, operado del tobillo este mismo martes, sufrió la pérdida de su abuelo: "Es un día triste para su familia, se murió su abuelo. Y dicho esto, creo que la operación ha salido bien", señaló sobre la ausencia del base, baja dos semanas.

Respecto a la cita de este jueves de nuevo en Málaga contra el Unciaja, dijo que su equipo tiene "ahora menos físico que el Unicaja y sólo tenemos 48 horas.Tenemos una pequeña experiencia porque jugamos en Barcelona viernes y domingo. No percibí una gran diferencia por ser competiciones distintas. Nosotros, claramente, pagamos básicamente una rotación tan corta. Hemos competido todos los de Euroliga como éste, perdiendo muchos. Los de ACB sí que los hemos ganado. El calednario es muy complejo. Ahora jugamos tres partidos en cinco días y con rotaciones cortas", indicó Vidorreta.

El entrenador vasco concluyó con una explicación futbolera a los males de su Valencia, que llegó al Carpena con seis bajas y algunos jugadores tocados. "¿Os imagináis que el Barça gane 0-3 sin Messi ni Suárez? Con esta competición muchas veces los mejores jugadores no juegan y los aficionados quieren verlos", finalizó el coach del Valencia Basket.