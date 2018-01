Plaza: "Con 17 arriba hemos caído en su propuesta"

Joan Plaza estuvo triste tras la derrota con Valencia por 83-85 tras malgastar hasta 17 puntos de renta y dejarse remontar en el tramo final del encuentro. «Nos hubiera gustado ganar y en algún momento alguien pensó que el partido podía estar ganado y de forma inconsciente no mantuvimos el nivel de tensión. Nos ha faltado un punto de energía y eso ha conllevado a tiros mejorables y una mejor elección del sistema en sí. El porcentaje ha sido peor que el de ellos, no estuvimos igual en el rebote que el otro día. Y eso aumentó la dureza al final. Esa es la sensación que tengo ahora del partido. No hubo exceso de confianza. No valoramos no jugar tan lejos del aro. Hay equipos que te retan a tirar de lejos para acortar tus sistemas. Nos ha faltado ese punto de saber elegir mejor en ataque. Ellos han corrido mucho con esos tiros tan alejados. No nos hemos centrado y no hemos sido capaces», relató el técnico.

Y continuó: «Cuando estás 17 arriba no hay relajación, pero sí mala elección de cómo anotar. Hemos permitido que ellos corrieran fácil y es culpa nuestra en la parte que nos toca. La última jugada era para Brooks, pero le han dado un golpe en el codo y se le ha quedado paralizado el brazo. Carlos refiere una falta, que ha acabado con sangre, en el rebote ofensivo. La última jugada buscamos a Jeff. En general, hemos de tener la habilidad de no caer en lo que ellos nos proponen. No podemos caer en ese error», relató Plaza.

Y continuó: "Admitiendo todo cómo va y la diferencia. Estamos a una victoria de Baskonia y a dos del siguiente". Y pidió que Málaga entera se movilice para el encuentro del sábado frente al Obradoiro. "La realidad es que es un partido clave y fundamental para estar en la Copa del Rey. Y entre todos hemos de empujar. El sábado debe estar esto a reventar. Hemos de apoyar todos. El equipo ha jugado dos partidos esta semana y ellos han podido preparar el partido tranquilamente. El público ha de ser el sexto jugador. Habrá problemas graves el sábado. Hemos de seguir teniendo opciones. Entre todos debemos ayudar. Y ahí está el club, la plantilla, yo como máximo responsable, el público y vosotros".

Txus Vidorreta, eufórico: "No damos la Euroliga por perdida"

El entrenador del Valencia Basket, Txus Vidorreta, se mostró eufórico por el triunfo en Málaga de este jueves. "La diferencia de 9 puntos al descanso no era real y luego hemos sido más agresivos en defensa y hemos recuperado el deseo de ganar el partido y hemos hecho una remontada extraordinaria para lograr un triunfo muy meritorio que nos llena de satisfacción".

"La montaña rusa de la que hablamos de la Euroliga nos hace tener menos control sobre los equipos. Nos estamos reconstruyendo continuamente y además como digo siempre, yo sólo llevo unos meses, estamos ante los mejores de Europa. Hay que vivir el momento, llevamos dos victorias consecutivias en Euroliga. El equipo ha hecho una demostración de carácter y no ha dado la Euroliga por perdida".

Vidorreta explicó que fue mérito de Valencia el triunfo y la remontada: "Nuestra vuelta al partido ha sido mérito de Valencia Basket y hemos tenido acierto, con triples, bandejas, demostrando ambición y cambiando el partido desde la defensa. El Unicaja jugaba muy bien y podíamos salir de aquí con una diferencia importante. Tuvimos demostración de carácter de Abalde en una jguada en la que nos comíamos la posesión. Green ha forzado unas faltas. Ha anotado a pesar de 1/10 en tiros de campo, pero anotó los tiros libres decisivos. Los tiros que ha tomado han sido buenos y volverán a entrar".