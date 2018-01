Joan Plaza: "Vamos a ir a ganar al Barcelona y al Herbalife"

Joan Plaza se mostró feliz tras el partido contra el Obradoiro y agradeció el apoyo de la afición. «Agradecer a los 6.000 y pico que han venido porque no era un día nada fácil. Creo que tiene mucho valor jugar un tercer partido en 5 días y el que le quite valor no tiene ni puta idea de esto. Todo el mundo quiere la excelencia. Los jugadores han interpretado la exigencia del partido. Yo estaba preocupado porque la presión no nos viniera mal. Hemos jugado al principio mucho en el perímetro y poco en el interior. En la segunda parte lo hemos cambiado. Contento con cómo nos hemos pasado el balón, con cómo hemos jugado en el interior. La sensación es que el equipo ha entendido el mensaje y no se ha dejado llevar por la presión de ganar. Es muy difícil jugar tres partidos en 5 días y no tirar la toalla. Satisfecho por ello y a por más», aseguró.

El técnico confía en que el equipo se clasifique para la cita copera de Las Palmas. «Nos quedan dos batallas en la ACB para colarnos en la Copa y vamos a por ellas. Vamos a ir a ganar a Barcelona y Gran Canaria», aseveró.

El técnico catalán celebró su partido 400 en Liga Endesa con la victoria 250 de su carrera. Hasta ahora solo catorce entrenadores habían alcanzado esta cifra de triunfos en era ACB. Plaza acumula once temporadas como primer técnico de la Liga Endesa en las que presenta un gran balance de 250 victorias y 150 derrotas: un 62,5% de triunfos.

El preparador del Unicaja marcha 17º en el ranking histórico de partidos dirigidos en era ACB (400) y 15º en el de victorias. En esta última clasificación el 14º es Gustavo Aranzana, con 265. Plaza es quinto en triunfos entre los técnicos que actualmente dirigen en la Liga Endesa tras Pedro Martínez (415), Salva Maldonado (292), Luis Casimiro (276) y Pablo Laso (274).